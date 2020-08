Zo'n zestig voetbalsupporters, waaronder Feyenoord-supporters, zijn zaterdagmiddag staande gehouden door de Duitse politie in Duisburg omdat ze aan het rellen waren. De Rotterdamse club speelde zaterdag twee oefenwedstrijden, tegen MSV Duisburg en Borussia Dortmund. De supporters zijn allemaal weer vrijgelaten en hebben een tijdelijk gebiedsverbod gekregen.

Uit politieonderzoek is gebleken dat de onrust mogelijk is ontstaan toen vijf mensen met elkaar in conflict kwamen op de hoek van de Köningstrasse. Een aantal Feyenoord-fans, die in een nabijgelegen restaurant aan het eten waren, bemoeide zich echter met het conflict waardoor de ruzie uitgroeide tot een vechtpartij waarbij met flessen is gegooid.

Twee mannen raakten hierbij gewond. Volgens de politie waren deze mannen voor zover bekend geen voetbalsupporters. Deze mannen zijn behandeld in een ziekenhuis, maar hebben het ziekenhuis inmiddels weer verlaten.

De Nederlandse supporters renden daarna verder schreeuwend "Rotterdam hooligans" het centrum door. De groep bekogelde ook gealarmeerde agenten met flessen en een fiets. Twee van hen raakten lichtgewond, waarna de verdachten op de vlucht sloegen.

De politie slaagde er vervolgens in om op de Opernplatz bijna zestig relschoppers staande te houden. Bij acht van hen werd drugs in beslag genomen. Ook werd onder meer een honkbalknuppel, een mes en vuurwerk aangetroffen. Het is niet duidelijk of er onder de zestig personen ook Duitsers waren.

Negen hoofdverdachten zijn tijdelijk in hechtenis genomen voor nader onderzoek. Zij zijn 's avonds weer vrijgelaten. De vriendschappelijke wedstrijden van Feyenoord tegen Dortmund en Duisburg werden zonder publiek gespeeld.