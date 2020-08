De baas van de Belgische luchtvaartpolitie, Danny Elst, moet opstappen na het omstreden politieoptreden van agenten op de luchthaven van Charleroi twee jaar geleden, waarbij een Slowaakse reiziger omkwam, meldt de Belgische federale politie aan Nieuwsblad. Donderdag kondigde de directeur-generaal al aan tijdelijk op te stappen.

Op het moment van het incident was Elst officier van dienst. Hij zou op de hoogte zijn geweest van de feiten rond het politieoptreden. Volgens bronnen aan Nieuwsblad was hij zelf al van plan om op te stappen, maar de commissaris-generaal van de federale politie heeft hem nu ook een ordemaatregel opgelegd.

Afgelopen woensdag ontstond ophef in België, nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe agenten een Slowaakse man hard aanpakken tijdens een arrestatie. De man zou in een verwarde en agressieve toestand zijn hoofd tegen de muur van zijn cel hebben gebonkt, waarop de agenten hem in bedwang probeerden te krijgen.

Op de beelden is te zien hoe de agenten lachen. Een van hen brengt een hitlergroet. De man kreeg uiteindelijk een hartstilstand en overleed enkele dagen later.

Donderdag kondigde de directeur-generaal, de nummer twee van de Belgische luchtvaartpolitie, al aan een stap opzij te zetten, terwijl het onderzoek loopt. Hij beweerde de beelden van de arrestatie niet eerder gezien te hebben, maar had naar eigen zeggen wel op de hoogte geweest moeten zijn.