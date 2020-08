De Wit-Russische president Alexander Lukashenko heeft zijn minister van Defensie en het leger rondom de westelijke stad Grodno zaterdag geïnstrueerd om "alles in het werk te stellen om de territoriale integriteit van het land te beschermen".

Lukashenko bracht persoonlijk een bezoek aan de troepen in het westen van het land, waar later deze maand militaire oefeningen gepland staan, meldt staatspersbureau Belta. Het is volgens de president voor het eerst in ruim 25 jaar dat het leger op dit niveau "in staat van paraatheid" wordt gebracht.

Zaterdag gingen opnieuw honderden mensen de straat op in hoofdstad Minsk om het aftreden van Lukashenko te eisen. De president won eerder deze maand met ruim 80 procent van de stemmen de presidentsverkiezingen, maar vrijwel niemand gaat ervan uit dat die verkiezing eerlijk verliep.

Sinds de uitslag bekend is, gaan dagelijks duizenden mensen de straat op. Ook wordt gestaakt bij staatsbedrijven en media. De oproerpolitie trad hard op tegen demonstranten en duizenden mensen zijn aangehouden. De EU heeft gezegd nieuwe sancties in te gaan stellen.

Volgens Lukashenko zijn de demonstraties en stakingen een poging van buitenaf om het land te destabiliseren. De NAVO-troepen, die gestationeerd zijn in de buurt van de Wit-Russische grens, zijn volgens hem een teken dat het land wordt bedreigd. "We moeten maatregelen nemen en niet aarzelen. We moeten kracht uitstralen in de richting van de NAVO", citeerde Belta de president zaterdag.

Lukashenko zegt dat de situatie rondom Grodno nog kritieker is dan in Minsk. "Het buitenland wil de situatie daar nog meer destabiliseren dan in de hoofdstad."

Oppositie wil nieuwe verkiezingen

De 65-jarige president is al ruim 26 jaar aan de macht in de voormalige Sovjetstaat. Bij de laatste presidentsverkiezing kreeg hij, ondanks dat hij verschillende oppositieleden liet oppakken, de grootste tegenstand te verduren sinds zijn aantreden.

Het bekendste oppositielid, Svetlana Tikhanovskaya, vluchtte na de verkiezingsuitslag naar buurland Litouwen. Zij kreeg volgens de officiële uitslag slechts 10 procent van de stemmen, maar gezien de enorme protesten gelooft niemand deze telling. Tikhanovskaya eist nieuwe vrije verkiezingen.

De Wit-Russische autoriteiten maakten vrijdag bekend een strafrechtelijk onderzoek te openen naar pogingen van de oppositie om de macht in het land over te nemen met behulp van de demonstraties. Er zou een 'speciale' coördinatieraad bestaan die erop uit is om de macht van Lukashenko op ongrondwettelijke wijze af te pakken.