Een onbekend aantal Irakezen is vrijdagavond in Basra de straat opgegaan om te demonstreren tegen de dood van twee activisten. Hierbij kwam het tot confrontaties met de oproerpolitie en werd een lokaal parlementsgebouw in brand gestoken.

De demonstranten eisten het aftreden van de provinciegouverneur, omdat die volgens hen onvoldoende doet om activisten te beschermen. Mensenrechtenactivisten zijn al maandenlang het doelwit van moordaanslagen. Bij verschillende incidenten eerder deze week kwamen twee activisten om het leven en raakten meerdere personen gewond.

De demonstraties van vrijdag verliepen rustig, totdat de demonstranten probeerden om met molotovcocktails het lokale parlementsgebouw in brand te steken en de oproerpolitie waarschuwingsschoten loste. Bij de confrontaties die volgden, raakten acht agenten gewond. Het is onduidelijk of er ook demonstranten gewond zijn geraakt.

Volgens de demonstranten is de gouverneur medeverantwoordelijk voor de dood van de activisten, omdat hij weigert iets te doen aan de veiligheid van activisten en mensen die opkomen voor de mensenrechten in het land.

Mensenrechtenadvocaat gedood bij aanval op auto

Een van de activisten die deze week werd gedood, was Reham Yacoub. De mensenrechtenactiviste, die in het verleden verschillende vrouwenmarsen in Irak organiseerde, werd woensdag vermoord toen schutters vanaf een motor het vuur openden op haar auto. De aanval op Yacoub was al de derde in een week tijd.

Premier Mustafa Al Kadhimi besloot na de aanvallen om de politiechef van Basra te ontslaan. Ook eiste hij een onafhankelijk onderzoek naar hun dood. Al Kadhimi is al de derde premier van het land in tien weken tijd. Hij is populair onder de demonstranten, omdat hij zegt dat hij onafhankelijk is en de corruptie aan wil pakken.

De confrontatie tussen de autoriteiten en demonstranten van vrijdag wordt gezien als de grootste sinds er in oktober massale antiregeringsdemonstraties plaatsvonden in het land. Tienduizenden Irakezen gingen toen de straat op uit boosheid over het gebrek aan werkgelegenheid, tekortschietende basisdienstverlening en de corruptie in het land.