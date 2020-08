De natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië zijn vrijdag verdubbeld in omvang. Inmiddels zijn 175.000 mensen verzocht te evacueren. Tot nu toe kwamen zes personen om het leven.

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, meldt dat brandweerlieden op dit moment 560 branden, verspreid over de staat, proberen te blussen. Vrijdagochtend ging het nog om 370 branden. Meer dan vijfhonderd huizen zijn al verwoest en 43 mensen, onder wie veel brandweerlieden, zijn gewond geraakt.

De natuurbranden braken afgelopen week uit. De branden zijn veroorzaakt door een combinatie van hitte, droog weer en hevige onweersbuien. In het begin van het bosbrandseizoen werden zo'n twaalfduizend bliksemschichten in het gebied geteld Het ging om de zwaarste onweersbuien in bijna twintig jaar.

De gouverneur heeft inmiddels 175.000 mensen opgeroepen om hun woning te verlaten. "Wij zijn absoluut niet naïef en beseffen hoe ernstig de situatie is. Het is essentieel dat mensen het bevel tot evacuatie opvolgen en serieus nemen", zei Newsom vrijdag tijdens een persmoment. Dinsdag riep hij de noodtoestand al uit in Californië.

In Santa Cruz zijn alle 65.000 inwoners opgeroepen hun spullen te pakken. De vuurzee bevindt zich op minder dan 1 mijl (1,6 kilometer) van de University of California in de kuststad.

60 Brandweer rijdt dwars door gebied met dodelijke bosbranden Californië

Tot nu toe zeker zes doden

Volgens de brandweer van Californië kwamen tot nu toe zeker zes mensen om het leven. Een van hen overleed terwijl hij het vuur probeerde te doven. Een helikopterpiloot van de brandweer kwam om het leven nadat zijn helikopter neerstortte tijdens bluswerkzaamheden.

Volgens medische experts maakt de coronapandemie de bosbranden nog gevaarlijker. Rook en extreme hitte vormen een risico voor ouderen en mensen met luchtwegproblemen.