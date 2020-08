De Russische oppositieleider Alexei Navalny is zaterdagmorgen in een ziekenhuis in Berlijn aangekomen voor een medische behandeling, meldt persbureau Reuters.

De toestand van Navalny is zeer zorgwekkend, zegt activist Jaka Bizilj, die nauw betrokken is bij de organisatie van de vlucht, tegen onder andere de Duitse krant Der Spiegel.

Een vliegtuig met daarin de 44-jarige oppositieleider steeg zaterdag even na 4.00 uur op vanuit de Siberische stad Omsk. Rond 9.00 uur (Nederlandse tijd) landde het toestel op vliegveld Tegel in de Duitse hoofdstad. Zijn vrouw Yulia was ook aan boord.

De behandelende artsen van Navalny gaven vrijdagavond groen licht om hem naar Berlijn te vervoeren. Volgens hen is zijn situatie niet levensbedreigend en wordt hij in een kunstmatige coma gehouden.

59 Navalny arriveert onder politiebegeleiding bij ziekenhuis in Berlijn

Kremlin: Navalny mogelijk ziek door onbekende stof op theebekertje

Over de oorzaak van de plotselinge ziekte van Navalny is nog veel onduidelijk. Volgens zijn achterban is hij ziek geworden na het drinken van een kopje vergiftigde thee.

Op de kleding, vingers en het haar van Navalny werd een onbekende stof aangetroffen, maakten artsen en politie bekend. Het Kremlin zou rekening houden met het scenario dat de voor de chemische industrie bedoelde stof via het plastic bekertje op hem terecht is gekomen.

Navalny staat vooral bekend als een uitgesproken tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin. Hij heeft meerdere malen kritiek geuit op het Kremlin en andere hooggeplaatste Russen. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot dertig dagen cel vanwege het oproepen tot een ongeautoriseerd protest.

De Duitse luchtambulance, een Bombardier Challenger 604 (D-AFAD), met aan boord oppositieleider Alexei Navalny, steeg even na 4.00 uur (Nederlandse tijd) op vanuit het Russische Omsk. (Foto: Pro Shots)