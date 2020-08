De Russische oppositieleider Alexei Navalny is onderweg naar Duitsland voor medische behandeling, meldt zijn woordvoerder Kira Yarmysh in de nacht van vrijdag op zaterdag op Twitter. Een vliegtuig met daarin de 44-jarige oppositieleider steeg zaterdag even na 4.00 uur op in de Russische stad Omsk en vliegt richting Berlijn.

Navalny arriveerde even na 2.00 uur (Nederlandse tijd) per ambulance op het vliegveld van Omsk, waar sinds vrijdag een vliegtuig paraat stond om de oppositieleider naar Duitsland te brengen. Hij werd rond 3.30 uur aan boord geholpen. Ook zijn vrouw Yulia is aan boord van het toestel, aldus Yarmysh.

Vrijdagavond gaven de behandelende artsen van Navalny groen licht voor een verplaatsing van de oppositieleider naar Duitsland. De toestand van Navalny, die donderdag plotseling ernstig ziek werd tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou, was volgens de artsen stabiel en de oppositieleider zou niet meer in levensgevaar verkeren.

Volgens de achterban van Navalny zou hij ziek zijn geworden na het drinken van een kopje vergiftigde thee. Op zijn kleding, vingers en haar werden onbekende stoffen aangetroffen, maakten artsen en politie bekend. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde vervolgens dat er een industriële stof was gevonden.

Het Kremlin zou rekening houden met het scenario dat de stof, die in de chemische industrie gebruikt wordt, via het plastic bekertje waaruit Navalny de thee dronk op hem terecht is gekomen.

Woordvoerder Kira Yarmish laat weten dat Alexei Navalny aan boord is het van het medische vliegtuig.

Overplaatsing Navalny werd in eerste instantie tegengehouden door Russische artsen

De familie van Navalny wilde hem overplaatsen naar een ziekenhuis met betere faciliteiten en zorg. Duitsland liet donderdag al weten medische hulp te willen bieden.

Overplaatsing van Navalny naar Duitsland werd in eerste instantie echter tegengehouden door Rusland: volgens zijn hoofdarts was zijn situatie daar niet stabiel genoeg voor. Yarmish uitte felle kritiek op de beslissing van de artsen, die volgens haar gelijkstond aan een poging om Navalny van zijn leven te beroven.

Navalny staat vooral bekend als een uitgesproken tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin. Hij heeft meerdere malen kritiek geuit op het Kremlin en andere hooggeplaatste Russen. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot dertig dagen cel vanwege het oproepen tot een ongeautoriseerd protest.