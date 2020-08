De behandelende artsen van Alexei Navalny hebben groen licht gegeven om de Russische oppositieleider naar Duitsland over te plaatsen. Volgens het ziekenhuis verkeert Navalny niet meer in levensgevaar en is zijn toestand gestabiliseerd. Met de aanstaande overplaatsing geeft het ziekenhuis gehoor aan een verzoek van de Europese Unie, die Navalny graag in Duitsland behandeld ziet worden.

Mogelijk vindt de overplaatsing al binnen enkele uren plaats. Eerder op de vrijdag was er al een medisch vliegtuig in de Siberische stad Omsk geland dat de 44-jarige Navalny naar Duitsland kon brengen. De Duitse artsen die meereisden, hebben de afgelopen uren de gezondheid van Navalny gemonitord.

Het Kremlin liet weten dat de overplaatsing van Navalny volledig in handen lag van het verantwoordelijke ziekenhuis. "Alleen zij weten wanneer een poging niet meer levensgevaarlijk zal zijn", aldus een woordvoerder. Veel details over zijn toestand bleven uit.

De oppositieleider werd donderdag tijdens een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou plotseling ernstig ziek. Volgens zijn achterban en politieke medestanders gebeurde dat na het drinken van een kopje vergiftigde thee. Nadat artsen en de politie bekendmaakten dat onbekende stoffen op zijn kleding, vingers en in zijn haar waren aangetroffen, bevestigde ook het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken dat er een industriële stof was gevonden.

Mogelijk is de stof via het plastic bekertje waaruit Navalny dronk op hem terechtgekomen. Het Kremlin houdt rekening met dat scenario, schreef persbureau TASS eerder.

Omdat Rusland overplaatsing naar Duitsland tegenhield, dachten woordvoerders van Navalny dat er een poging werd gedaan om hem van het leven te beroven. De oppositieleider staat te boek als een uitgesproken tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin.

113 Team van Navalny: ’We kunnen dit ziekenhuis niet vertrouwen’

EU wil onafhankelijk onderzoek naar oorzaak gezondheidsproblemen

De EU wil een transparant onderzoek naar de oorzaak van de medische klachten en "de schuldigen vinden", aldus een woordvoerder in gesprek met persbureau Reuters.

Met de diagnose van het ziekenhuis dat Navalny lijdt aan een stofwisselingsziekte, veroorzaakt door lage bloedsuikerwaardes, wordt geen genoegen genomen. De EU wil Navalny door eigen dokters onder de loep laten nemen.