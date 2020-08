Joseph DeAngelo (74), de man die beter bekend staat als de Golden State Killer, heeft vrijdag een levenslange celstraf zonder kans op vervroegde vrijlating opgelegd gekregen van de rechtbank in de Amerikaanse stad Sacramento. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor dertien moorden, bijna vijftig verkrachtingen en meer dan honderd inbraken in de staat Californië in de jaren 1975 tot 1986.

Het vonnis kwam niet onverwachts voor slachtoffers en nabestaanden: de oud-agent had eerder al schuld bekend om de doodstraf te ontlopen.

De autoriteiten waren al ruim veertig jaar op zoek naar DeAngelo. Uiteindelijk kreeg de Golden State Killer een gezicht doordat een familielid van hem DNA had afgestaan aan een openbare databank waarmee particulieren hun familieleden kunnen achterhalen. De politie stuurde een eerder op een plaats delict aangetroffen DNA-spoor op naar die databank, en zo sloot het net zich rondom de man.

De werkwijze van de man is in de rechtszaal omschreven als sadistisch. Hij kroop 's nachts de huizen van zijn slachtoffers in en bond ze vast. Er zijn gevallen bekend waarbij DeAngelo stapels borden neerlegde op de ruggen van vastgebonden mannen: als hij het servies hoorde vallen tijdens de verkrachting van de partner van de man, zo zei hij, zou hij ze allebei doden.

Slachtoffers en nabestaanden noemen hem een monster

Tijdens verklaringen van zijn slachtoffers en nabestaanden is dan ook vaak het woord 'monster' gevallen. Het was een schok voor hen toen ze te horen kregen dat het ging om een voormalig politieagent. "Het was stuitend om te horen dat DeAngelo, die heeft gezworen om te dienen en te beschermen, zijn vaardigheden heeft ingezet om te terroriseren en verkrachten", aldus slachtoffer Gay Hardwick.

DeAngelo is uiteindelijk niet voor alle misdrijven waar hij voor verantwoordelijk wordt gehouden veroordeeld. Sommige zaken, waaronder vele van de bijna vijftig verkrachtingszaken, waren al verjaard voordat de man in 2018 kon worden opgepakt.

Een compositietekening van DeAngelo uit de jaren van zijn misdrijven. (Foto: Reuters)