De hoofdarts van het Russische ziekenhuis dat Alexei Navalny behandelt, zegt dat de Russische oppositieleider lijdt aan een stofwisselingsziekte die mogelijk is veroorzaakt door lage bloedsuikerwaardes. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt daarnaast dat sporen van een onbekende stof voor in de chemische industrie zijn gevonden op kledingstukken, vingers en het haar van Navalny.

De stof zou afkomstig zijn van een plastic bekertje, schrijft het Russische persbureau TASS op basis van het ministerie. Volgens de achterban en politieke medestanders raakte Navalny donderdag plotseling ernstig ziek na het drinken van vergiftigde thee, een lezing die de politie eerder ook zou hebben bevestigd.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en de Europese Unie nemen met de huidige diagnose geen genoegen en roepen Rusland op tot een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsproblemen van Navalny.

Over de diagnose van Navalny verschijnen veel tegenstrijdige berichten. Eerder zei de plaatsvervangend hoofdarts dat er geen sporen van gif zijn gevonden en dat er een diagnose was, maar de arts maakte verder geen details bekend.

EU wil 'de schuldigen vinden'

De EU wil een transparant onderzoek naar de oorzaak van de medische klachten en "de schuldigen vinden", aldus een woordvoerder in gesprek met persbureau Reuters.

Europese Raad-voorzitter Charles Michel heeft de zorgen vanuit de EU gedeeld met de Russische president Vladimir Poetin. Ook is opnieuw gevraagd om Navalny verder te behandelen in Duitsland.

Ziekenhuis weigert overplaatsing Navalny: 'Levensgevaarlijk'

Vanuit Rusland is weinig informatie gedeeld over de toestand van Navalny. Voor zover bekend verkeert hij nog in kritieke toestand. Landen als Duitsland en Frankrijk willen de oppositieleider in een eigen ziekenhuis opnemen, maar de dokters gaven geen toestemming om hem te vervoeren. Medische vliegtuigen vlogen daardoor vergeefs naar Omsk.

Het Kremlin zegt volledig achter het medische personeel te staan. "Zij bepalen wanneer een patiënt gezond genoeg is om overgeplaatst te worden", aldus een woordvoerder tegenover Reuters.

Volgens Rusland zijn de overgevlogen Duitse dokters gevraagd om mee te helpen met de behandeling van Navalny. Duitsland weerspreekt dat. Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken was het voor de Duitse medici "moeilijk" om de toestand van de Russische oppositieleider vast te stellen.

Navalny staat vooral bekend als een groot tegenstander van Poetin. Hij uit vaak openlijk kritiek op het Kremlin en andere hooggeplaatste Russen. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot dertig dagen cel vanwege het oproepen tot een ongeautoriseerd protest.