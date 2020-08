De Russische oppositieleider Alexei Navalny kan niet naar een ander ziekenhuis overgebracht worden. Zijn hoofdarts meldt vrijdag dat de toestand van de 44-jarige Navalny niet stabiel is en dat het daardoor levensgevaarlijk is om hem te verplaatsen.

Het besluit werd kort voor de persconferentie al door Navalny's woordvoerder Kira Yarmysh naar buiten gebracht. Ze uitte fikse kritiek op de beslissing, die volgens haar gelijkstaat aan een poging om Navalny van zijn leven te beroven.

Navalny's familie wil hem verhuizen naar een ziekenhuis met betere faciliteiten en zorg. In het Russische Omsk is vrijdag een medisch vliegtuig vanuit Duitsland aangekomen. Volgens Duitse media moet het toestel Navalny meenemen naar Berlijn.

Volgens de arts kan hij echter niet verplaatst worden. Hij zegt dat het iets beter gaat met Navalny, die donderdag onverwachts ernstig ziek werd, maar dat zijn toestand eerst moet stabiliseren. Verdere informatie over zijn toestand werd niet gedeeld.

Alexei Navalny werd donderdag opgenomen in een ziekenhuis in Omsk. (Foto: Pro Shots)

Navalny werd ziek tijdens vlucht

De oppositieleider ligt in coma op de intensive care van een ziekenhuis in Omsk. In die stad maakte het vliegtuig waar Navalny donderdag in zat een voorzorgslanding nadat hij plotseling ziek werd. Volgens Yarmysh heeft iemand gif in Navalny's thee gestopt.

Er zijn vrijdag tegenstrijdige uitspraken gedaan over wat Navalny mankeert. Volgens zijn team heeft de politie gezegd dat er inderdaad sprake is van vergiftiging, terwijl de hoofdarts meldt dat deze week nog vijf scenario's worden onderzocht. De plaatsvervangend hoofdarts zei even later dat er geen sporen van gif zijn gevonden en dat er een diagnose is, maar maakte daar geen details over bekend.

Navalny staat vooral bekend als een groot tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin. Hij uit vaak openlijk kritiek op het Kremlin en andere hooggeplaatste Russen. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot dertig dagen cel vanwege het oproepen tot een ongeautoriseerd protest.