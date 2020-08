Door steeds groter wordende natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië zijn inmiddels meer dan twintigduizend mensen opgeroepen hun woning te verlaten. De natuurbranden, die sinds vorige week in het gebied woeden, zijn veroorzaakt door een combinatie van droog weer en hevige onweersbuien.

In het begin van het bosbrandseizoen heeft Californië te maken gehad met de zwaarste onweersbuien in bijna twintig jaar tijd: zo'n elfduizend inslagen veroorzaakten meer dan 370 natuurbranden in de staat. 23 van deze branden werden geclassificeerd als 'groot', schrijft CNN.

Een van de grootste branden woedt ten zuiden van San Francisco, waar inmiddels meer dan 16.000 hectare land verloren is gegaan. De autoriteiten hebben 22.000 mensen in het gebied verzocht hun woning te verlaten. Op andere plekken in de staat zijn inwoners gevraagd zich op te maken voor een eventuele evacuatie.

Volgens de brandweer van Californië zijn minstens vier mensen gewond geraakt bij de branden. Twee personen kwamen om het leven: een van hen overleed terwijl hij het vuur probeerde te doven en een helikopterpiloot van de brandweer nadat zijn helikopter neerstortte tijdens bluswerkzaamheden.

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, riep dinsdag de noodtoestand uit in de staat. "We hebben te maken met branden met een omvang die we in jaren niet hebben gezien", zei hij.