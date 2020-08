Joe Biden heeft donderdagavond (lokale tijd) formeel het kandidaatschap voor Amerikaanse presidentsverkiezingen namens de Democratische Partij geaccepteerd. In zijn acceptatiespeech op de slotavond van de Democratische Nationale Conventie wierp de 77-jarige Biden zich op als "verbinder van het volk".

"Alleen samen kunnen we deze donkere tijd in de Verenigde Staten te boven komen", aldus Biden. "Laat ons samenkomen in een natie onder God, verbonden door onze liefde voor Amerika en samengebracht door onze liefde voor elkaar."

Biden schroomde tijdens zijn speech niet om kritiek te uiten op de huidige president, Donald Trump, die volgens hem het land "te lang in duisternis heeft gehuld" en als het gaat om de bestrijding van het coronavirus heeft "gefaald in zijn plicht om de bevolking te beschermen".

De Democratische presidentskandidaat lichtte toe een andere aanpak wat betreft de bestrijding van het virus voor ogen te hebben, waarbij de nadruk ligt op onder meer snelle coronatests, de productie van beschermend materiaal en een nationaal mandaat voor het dragen van een mondkapje.

Daarnaast sprak Biden gedurende de conventie, die vanwege het coronavirus digitaal werd gehouden, meerdere beloftes uit met betrekking tot onder meer de aanpak van de gezondheidszorg in het land, het herstel van verschillende economische sectoren en een transitie naar een groenere economie.

Voorafgaand aan de acceptatiespeech spraken meerdere leden van de Democratische Partij, onder wie Michael Bloomberg, de oud-burgemeester van New York, hun lof uit voor Biden. De prominente Democraten riepen Amerikanen meerdere malen op om te stemmen.

Biden over running mate: 'Haar verhaal is hét Amerikaanse verhaal'

Vorige week maakte de presidentskandidaat bekend dat hij Kamala Harris als running mate had gekozen. Als Biden in november de verkiezingen wint, is Harris niet alleen de eerste vrouw, maar ook de eerste zwarte Amerikaan en de eerste Amerikaan met een Aziatische achtergrond die het ambt van vicepresident kan gaan bekleden.

Biden prees Harris in zijn acceptatiespeech en noemde haar een "krachtige stem" in de VS. "Haar verhaal is hét Amerikaanse verhaal. Ze weet van alle obstakels waar vele mensen in dit land mee te maken hebben. Vrouwen, zwarte vrouwen, zwarte Amerikanen, Aziatische Amerikanen, immigranten... Zij heeft elk obstakel waar ze ooit mee is geconfronteerd overwonnen."

Biden verzamelde in juni voldoende afgevaardigden om zeker te zijn van de Democratische kandidatuur, waarna dinsdagavond de officiële nominatie door de Democratische Partij volgde. Tijdens de verkiezingen op 3 november neemt Biden het op tegen Trump, die zijn nominatie volgende week officieel bekend zal maken tijdens de conventie van de Republikeinse Partij.