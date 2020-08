De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hebben uitgesproken dat zij hulp willen bieden aan de mogelijk vergiftigde Russische oppositieleider Alexei Navalny. Merkel heeft tijdens een persconferentie laten weten zo snel mogelijk opheldering over de zaak te willen.

Volgens Merkel zag de informatie die er tot nu toe is over de situatie rondom Navalny er "niet goed" uit.

Volgens haar wil Duitsland medische assistentie bieden waar nodig. Zo is er in de Duitse ziekenhuizen plaats voor hem gemaakt. "Ik hoop dat hij snel herstelt en als ons wordt gevraagd om medische assistentie te bieden, dan doen we dat. Maar het verzoek moet vanuit daar komen," aldus Merkel.

Ook Frankrijk wil helpen

Ook Macron zei dat Frankrijk bereid is om hulp te bieden aan Navalny. Zo zou Frankrijk hem asiel willen bieden.

De Russische oppositieleider werd woensdag onwel tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou. Kira Yarmysh, de woordvoerder van Navalny zegt dat zijn thee vergiftigd was. Hij ligt momenteel buiten bewustzijn in het ziekenhuis.