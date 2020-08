De tweede topman van de Belgische luchtvaartpolitie, André Desenfants, heeft zijn tijdelijke vertrek aangekondigd nadat woensdag beelden verschenen waarop een gewelddadig politieoptreden van Belgische agenten te zien is. Dat meldt de Belgische krant De Standaard donderdag.

Desenfants maakte bekend dat hij zijn taken als topman neerlegt zolang het interne onderzoek naar het politieoptreden nog loopt. Desenfants was volgens De Standaard verantwoordelijk voor de arrestatie van de Slowaakse man die op de beelden te zien is.

Op de beelden, die uit 2018 komen en die afgelopen woensdag opdoken, is te zien hoe een Slowaakse man van in de dertig werd gearresteerd op de Belgische luchthaven Charleroi. Hij werd hier onder meer geslagen en overleed een aantal dagen later uiteindelijk aan een hartstilstand. Op de beelden was uiteindelijk te zien hoe de agenten lachten en hoe een van hen een Hitlergroet bracht.

Tijdens een persconferentie zei Desenfants "diep getroffen" te zijn door de beelden. "Ik wil ook mijn oprechte medeleven uiten aan de familie van het slachtoffer," aldus de topman van de luchtvaartpolitie.

Desenfants zei de beelden vóór woensdag nog niet te hebben gezien. "Zodra ik kennis genomen heb van de feiten, heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen," zo stelde Desenfants.