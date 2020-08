Wit-Russische autoriteiten hebben een strafrechtelijk onderzoek gestart naar pogingen van de oppositie om "de macht te grijpen". Via de zogeheten coördinatieraad proberen tegenstanders de macht van president Alexander Lukashenko op ongrondwettelijke wijze af te pakken, redeneert de Wit-Russische justitie.

Onder meer oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya maakt deel uit van de raad. Volgens officiële tellingen kreeg zij 10 procent van de stemmen bij de afgelopen presidentsverkiezingen, die in heel het land tot onrust en massaprotesten hebben geleid.

Als betrokkenen schuldig worden verklaard, riskeren zij celstraffen tot vijf jaar wegens het ondermijnen van de nationale veiligheid. Volgens openbaar aanklager Alexander Konyuk zou de coördinatieraad in de strijd met de geldende wetten zijn.

Lukashenko bestempelde de massaprotesten en pogingen van de oppositie om zijn macht in te perken, eerder tot een couppoging. Maandag stelde hij echter dat hij bereid was om de macht in Wit-Rusland te delen, maar niet onder druk van protesten en stakingen. Dat besluit zou al een historische wending zijn in zijn 26-jarige ambtstermijn.

Lukashenko claimt verkiezingen eerlijk te hebben gewonnen

De president claimt dat hij de presidentsverkiezingen van 9 augustus eerlijk heeft gewonnen. Critici spreken van verkiezingsfraude, omdat Lukashenko ruim 80 procent van de stemmen kreeg toegewezen en de oppositie zich volledig achter uitdager Tikhanovskaya had geschaard.

Bij spontaan ontstane massaprotesten werden ruim 6.700 Wit-Russen aangehouden. Tegen hen werd zowel op straat als in de cel hard opgetreden, bleek uit gedeelde videobeelden.

De Europese Unie heeft laten weten de uitslag van de verkiezingen in Wit-Rusland niet te erkennen. Op korte termijn worden sancties verwacht, terwijl een nieuwe bestemming wordt gezocht voor een bedrag van 53 miljoen euro, wat oorspronkelijk naar Wit-Rusland toe moest.