Doordat het al maandenlang hevig regent in het midden en zuiden van China, bereikt de Drieklovendam in de rivier Jangtsekiang zijn maximale capaciteit.

De Jangtsekiang is met ruim 6.300 kilometer de langste rivier van Azië. Ze loopt van het Tibetaanse hoogland in Midden-China via Chongquing, Wuhan en Manjing naar Sjanghai en mondt uit in de Zuid-Chinese Zee. Veel zijrivieren voeden de hoofdstroom.

Om de rivier te temmen, heeft China in de loop der tijd diverse dammen geplaatst om overstromingen tegen te gaan, het omliggende land te irrigeren en elektriciteit op te wekken.

Door de constante regenval kunnen de dammen het water niet meer afvoeren en stromen de stuwmeren vol. Het meer van de Drieklovendam in de Chinese provincie Hubei is 660 kilometer lang en kan 1.120 meter breed worden. Binnen een maand is het waterpeil van 155 naar 165 meter gestegen. De maximale hoogte dat het meer kan bereiken, is 175 meter boven zeeniveau.

65 Nieuwe golf overstromingen teistert zuidwesten China

Niveau stuwmeer is in één maand tijd 10 meter gestegen

De Drieklovendam laat momenteel ruim 49 miljoen liter water per seconde door, de grootste hoeveelheid sinds de opening, terwijl er aan de bovenkant 75 miljoen liter per seconde het meer instroomt. De 2,3 kilometer lange dam kan tot zo'n 98 miljoen liter water per seconde doorlaten naar het stroomgebied dat 110 meter lager ligt, maar dan moeten alle 55 gaten openstaan. Dat is tot op heden niet gebeurd, omdat dan de lagergelegen gebieden te maken krijgen met catastrofale overstromingen.

De Drieklovendam werd in 2006 in gebruik genomen en is de grootste waterkrachtcentrale ter wereld. De Chinese overheid verzekert de bevolking dat de dam de waterdruk kan houden.

De Grote Boeddha van Leshan bij de samenkomst van de Min Jiang en de Dadu He, twee rivieren die uitkomen in de Jangtsekiang. (Foto: Reuters)

Ergste overstromingen sinds 1981

De overstromingen, die het gevolg zijn van de regenval, zijn nu al de ergste sinds 1981, toen anderhalf miljoen mensen dakloos werden door het water. In juli zijn door de hevige regenval al zeker ruim vijf miljoen mensen getroffen door wateroverlast. Ruim 400.000 mensen zijn toen geëvacueerd.

In de provincie Sichuan, stroomopwaarts van de Drieklovendam, zijn vanwege de overstromingen inmiddels 100.000 mensen in veiligheid gebracht. Vrijwilligers proberen uit alle macht om de Grote Boeddha van Leshan te beschermen. Het 71 meter hoge beeld dat tijdens de Tang-dynastie (rond 800) is gebouwd, staat momenteel met zijn tenen in het water. Dat is sinds 1949 niet meer gebeurd.