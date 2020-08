De Verenigde Staten hebben het uitleveringsverdrag met Hongkong opgeschort. Aanleiding hiervoor is de omstreden veiligheidswet die Peking in de regio heeft ingevoerd.

In totaal zijn drie verdragen beëindigd. De VS stopt niet alleen met de uitlevering van verdachten en het overbrengen van veroordeelden, maar schorten ook de belastingvrijstellingen voor de internationale scheepvaart op.

Deze besluiten tonen volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat er grote zorgen zijn over de veiligheidswet. "Deze wet verplettert de vrijheden van de Hongkongse bevolking", zegt een woordvoerder.

De regering van Hongkong spreekt van "een gebrek aan respect" en vindt dat de internationale gemeenschap het besluit van de VS moet veroordelen. Ook zegt de regering dat Hongkong als een "pion" wordt gebruikt in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China.

Het is niet de eerste keer dat de Amerikanen dergelijke maatregelen treffen. Eerder deze maand kreeg de Hongkongse leider Carrie Lam sancties opgelegd en besloot de VS dat ingevoerde Hongkongse producten vanaf 25 september het label 'Made in China' moeten hebben.

De VS is niet het enige land dat vanwege de veiligheidswet een uitleveringsverdrag met Hongkong heeft opgeschort. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië gingen de Amerikanen voor.