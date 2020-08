De Russische oppositieleider Alexei Navalny is woensdag mogelijk vergiftigd aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou. Hij ligt momenteel buiten bewustzijn in het ziekenhuis, meldt zijn woordvoerder Kira Yarmysh donderdag op Twitter.

Het vliegtuig moest een voorzorgslanding maken in Omsk. Daar werd Navalny met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Russische televisiezender REN TV kreeg beelden in handen van een passagier die filmde dat de oppositieleider in een ambulance werd getild.

Zijn woordvoerder denkt dat iemand iets in Navalny's thee heeft gestopt. "Het was het enige dat hij vanochtend dronk", aldus Yarmysh, die eraan toevoegt dat er eerder op de ochtend nog niets met hem aan de hand was. Navalny ligt momenteel op de intensive care.

De toestand van Navalny is ernstig, zegt een dokter van het ziekenhuis tegen het Russische persbureau TASS. Er zijn door de arts geen verdere uitspraken gedaan over de gezondheid van de oppositieleider.

Navalny uit vaak openlijk kritiek

De 44-jarige Navalny is een groot tegenstander van president Vladimir Poetin en uit via zijn anticorruptiefonds (FBK) vaak openlijk kritiek op het Kremlin en andere hooggeplaatste Russen. Zijn organisatie kreeg recentelijk nog torenhoge boetes van een rechter wegens smaad.

Een jaar geleden werd Navalny opgepakt en veroordeeld tot dertig dagen cel vanwege het oproepen tot een ongeautoriseerd protest. Tijdens zijn celstraf werd hij ernstig ziek en moest hij behandeld worden in het ziekenhuis. Hij stelde toen te zijn vergiftigd, maar doordat het ziekenhuispersoneel geen testen op hem deed om dit te bevestigen, kon dat niet met zekerheid worden gezegd.