De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag gezegd alle sancties tegen Iran, die vanwege het nucleaire akkoord uit 2015 waren verlicht of geschrapt, te willen herinvoeren. Hiervoor wil hij het complexe snapback-mechanisme uit een van de clausules gebruiken.

Het mechanisme werd in de nucleaire deal opgenomen om Iran te dwingen zich aan het akkoord te houden. Onder het mechanisme kunnen alle sancties worden hersteld als Iran sinds het sluiten van de deal regels uit het akkoord heeft overtreden.

Het verplicht de VN-Veiligheidsraad om binnen dertig dagen te stemmen over het verlichten of het herintroduceren van sancties tegen Iran. Zelfs als alle landen voor het verder verlichten van sancties zijn, zoals oorspronkelijk afgesproken, kunnen de Verenigde Staten hun veto uitspreken. Hierdoor kunnen alle sancties van vóór de nucleaire deal weer actief worden.

In de praktijk betekent dit dat de sancties - als de VS dat wil - hoe dan ook heringevoerd zullen worden. Trump hoopt Iran op deze manier te dwingen om opnieuw te onderhandelen over het nucleaire akkoord uit 2015, dat hij ooit nog "het slechtste akkoord ooit" noemde.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zal het verzoek donderdag officieel gaan indienen bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York.

Het plan van de VS om de sancties te willen herintroduceren is een schop tegen het been van andere landen uit het nucleaire akkoord (JCPOA). Deze landen stellen dat de VS niet de bevoegdheid heeft om eenzijdig te bepalen om de sancties opnieuw in te voeren.

Een week geleden probeerde de VS tevergeefs een VN-wapenembargo tegen Iran voor onbepaalde tijd te verlengen. De Amerikanen kregen in de Veiligheidsraad alleen steun van de Dominicaanse Republiek.

Iran begon na nucleaire deal opnieuw uranium te verrijken

De nucleaire deal werd in 2015 gesloten tussen Iran en de Verenigde Staten, China, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In dit akkoord beloofde Iran het atoomprogramma af te bouwen in ruil voor verlichting van sancties tegen het land.

Iran hield zich aanvankelijk aan de afspraken in dit akkoord, maar begon opnieuw uranium te verrijken na het opzeggen van de nucleaire deal door de VS. Dat blijkt uit rapporten (pdf) van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

In 2018 had de VS zelf al enkele sancties opnieuw ingevoerd. Een belangrijk onderdeel van de opgeheven sancties waren Iraanse tegoeden die weer bruikbaar werden. In totaal was voor 3 miljard euro aan tegoed bevroren door de Amerikaanse sancties. Dat geld kwam in 2015 weer beschikbaar.

Het werd ook makkelijker voor buitenlandse bedrijven om in Iran te investeren. Dat kan nu weer lastiger worden, omdat de VS die bedrijven dan sancties oplegt.