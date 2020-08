In België is ophef ontstaan nadat er woensdag beelden opdoken waarop te zien is hoe agenten een man hardhandig te lijf gaan tijdens een arrestatie. Dat meldt de VRT woensdag.

Het gaat om een Slowaakse man van in de dertig die langer dan twee jaar geleden werd gearresteerd op de Belgische luchthaven Charleroi. Volgens de VRT gedroeg de man zich vreemd en veroorzaakte hij moeilijkheden in de vertrekhal.

De man werd uiteindelijk gearresteerd en na hardhandig optreden van een aantal agenten is hij overleden aan een hartstilstand. Hij overleed enkele dagen later. Op de beelden is uiteindelijk te zien hoe de agenten lachen. Een van hen brengt een Hitlergroet.

Onder andere de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Pieter de Crem, en minister van Justitie Koen Geens hebben volgens de VRT met "afschuw" gereageerd op de videobeelden. Politievakbond VSOA vraagt mensen volgens de VRT echter om "niet te snel te oordelen".