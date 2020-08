De Europese Unie erkent de uitslag van de verkiezingen in Wit-Rusland niet. De 27 landen komen op korte termijn met sancties richting iedereen die betrokken was bij de verkiezingsfraude en het onderdrukken van de protesten in Wit-Rusland.

Dat heeft Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, woensdag laten weten na afloop van een speciale vergadering van de regeringsleiders over de situatie in de Oost-Europese staat. "We steunen iedereen die op dit moment de wens uitspreekt voor een vreedzame en democratische toekomst voor Wit-Rusland", aldus Michel.

Ook zal de EU 53 miljoen euro die bestemd was voor Wit-Rusland rechtstreeks besteden aan de slachtoffers van het harde optreden van de politie. Ook gaat het geld naar de bestrijding van het coronavirus in Wit-Rusland, maakte voorzitter Ursula van der Leyden van de Europese Commissie woensdag bekend.

President Alexander Lukashenko heeft woensdag zijn ordetroepen de opdracht gegeven om de aanhoudende protesten in hoofdstad Minsk. Ook heeft hij de geheime dienst opdracht gegeven de leiders van de revolte op te sporen en aan te houden.

Al anderhalve week gaan honderdduizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de uitslag van de verkiezingen.

EU wil escalatie zoals in Oekraïne voorkomen

Lukashenko's claim dat hij de verkiezingen heeft gewonnen heeft tot een zeer gespannen situatie in het land geleid. De leider is al 26 jaar aan de macht in Wit-Rusland, de trouwste buurstaat van Rusland. Hij claimt 80 procent van alle stemmen gekregen te hebben.

De Europese Unie balanceert op een dunne draad. De 27 landen willen voorkomen dat Rusland zich gedwongen ziet militair in te grijpen in Wit-Rusland, net zoals in 2014 in Oekraïne gebeurde. Dat leidde tot de dodelijkste nog steeds voortdurende oorlog in Europa. Rusland heeft het westen gewaarschuwd zich niet met de opstand in Wit-Rusland te bemoeien. De oppositie in het land vraagt de EU dat nadrukkelijk wel te doen.

Wit-Rusland is de trouwste buurstaat van Moskou

Wit-Rusland is de voormalige Sovjet-republiek die nog de hechtste banden met Moskou onderhoudt, zowel op economisch als politiek gebied. Bovendien vormt Wit-Rusland een belangrijke pijler in de defensiestrategie van Rusland. De relatie tussen de Russische president Vladimir Poetin en Lukashenko is echter grillig.

De hele week zijn er al stakingen in Wit-Rusland, waaronder bij staatsmedia. Uit beelden op sociale media blijkt dat er geen presentatoren aanwezig zijn. Ook worden de hele dag door herhalingen getoond. De demonstranten eisen dat Lukashenko aftreedt en eerlijke verkiezingen organiseert.

