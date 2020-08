De militairen die de president van Mali hebben afgezet, hebben woensdag beloofd op "redelijke" termijn verkiezingen te zullen uitschrijven. De staatsgreep heeft voor een acute politieke crisis in de bredere Sahelregio gezorgd.

Het was woensdag nog niet duidelijk wie de militaire staatsgreep leidt. Een woordvoerder voor de muitende legeronderdelen, die zichzelf de Nationale Commissie voor de Redding van het Volk noemen, zei dat de militairen ingrepen om erger te voorkomen.

"Ons land zinkt weg in chaos, anarchie en onveiligheid. Dat is voornamelijk de schuld van de mensen aan de top die het lot van het land bepalen", zei kolonel Ismaël Wagué. "Wij zijn niet uit op macht, maar we zijn wel uit op een stabiel land. Dat staat ons toe op een redelijke termijn landelijke verkiezingen te organiseren die Mali in staat stellen een sterke overheid te kweken."

De coupplegers nodigden Malinese burgers en de politieke oppositie uit zich bij hen te voegen en te bepalen hoe de overgang naar een burgerregering eruit komt te zien.

President werd afgezet

President Ibrahim Boubacar Keïta maakte dinsdag bekend af te treden en het parlement te ontbinden. Dat gebeurde enkele uren nadat de president was gearresteerd door gewapende coupplegers.

De staatsgreep heeft geleid tot meer politieke instabiliteit in een land dat al zuchtte onder een jihadistische opstand en brede publieke onvrede over de regering.

De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS), een samenwerkingsverband met vijftien lidstaten, trok het lidmaatschap van Mali al snel na de coup in. Andere landen in de regio vrezen dat de val van Keïta, die zeven jaar lang regeerde, de hele Sahel in brand zet.

De G5 van de Sahel, een verbond tussen Mali en vier buurlanden, heeft de coupplegers woensdag opgeroepen Keïta en andere gearresteerde regeringsfunctionarissen vrij te laten.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, is bezorgd, omdat de gebeurtenissen in het Afrikaanse land "de hele regio kunnen ontwrichten".

Mali is al jaren zeer instabiel

In Mali wordt al maanden gedemonstreerd vanwege aantijgingen van corruptie tegen de regering. In de afgelopen maand kwamen daarbij zeker veertien mensen om het leven.

Het land heeft grote problemen met de publieke orde sinds het uitbreken van een opstand onder etnische Toearegs in 2012, die werd gekaapt door jihadisten. Dat jaar vond ook een kortstondige militaire coup plaats.

De 75-jarige Keïta kwam een jaar later aan de macht en werd in 2018 herkozen. Hij beloofde de vrede te zullen herstellen en de wijdverbreide corruptie te zullen aanpakken. Militaire coups, zo zwoer hij in 2013, zouden voorgoed tot het verleden behoren.