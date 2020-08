Voormalig vicepresident Joe Biden (77) is dinsdagavond (lokale tijd) door de Democratische Partij formeel genomineerd als presidentskandidaat bij de aankomende Amerikaanse verkiezingen in november.

Biden nam de nominatie in ontvangst in bijzijn van zijn vrouw Jill, die in het geval van winst na januari first lady wordt.

De presidentskandidaat had in juni al voldoende afgevaardigden verzameld, maar de officiële nominatie volgt altijd tijdens de nationale conventies van de Democratische Partij. De conventie vindt normaal gesproken plaats in grote zalen, maar vanwege het coronavirus werd die deze keer via een videoconferentie gehouden.

Tijdens de nationale conventies spreken prominenten van de partij hun steun uit voor de presidentskandidaat. Volgens oud-president Bill Clinton, die ook sprak, moet Biden ervoor zorgen dat de chaos in de Verenigde Staten na Trump wordt opgelost.

Biden zal het op 3 november opnemen tegen president Donald Trump, die volgende week officieel zijn nominatie zal bekendmaken tijdens de conventies van de Republikeinse Partij.

Woensdagavond staat de conventie in het teken van senator Kamala Harris, die door Biden is gekozen als vicepresidentskandidaat. Ook Barack Obama zal dan spreken.

De nationale conventies van de Democratische Partij begonnen maandagavond en duren nog tot donderdag. Donderdagavond geeft Biden zijn acceptatiespeech.