De president van Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, heeft enkele uren na zijn aanhouding door rebellerende soldaten zijn ontslag bekendgemaakt. Tijdens een toespraak op nationale televisie meldde hij ook dat het Malinese parlement is ontbonden.

Het is niet bekend onder welke omstandigheden Keïta zijn ontslag aanbood. Mogelijk werd hij daartoe gedwongen door de soldaten. Het is niet duidelijk wie de opstand leidt en nu de macht heeft over het land.

Keïta (75) werd dinsdagavond aangehouden door rebellerende soldaten tijdens een poging de macht in het land over te nemen. Naast de president werden ook andere topfunctionarissen, waaronder de Malinese premier Boubou Cissé, gearresteerd.

"Vandaag hebben delen van het leger besloten om mij hiertoe te dwingen. Heb ik dan nog een keus?", zei Keïta vanaf een militaire basis, even buiten de Malinese hoofdstad Bamako.

Het is niet duidelijk hoeveel soldaten zich op dit moment verzetten tegen de regering en wat hun motief is. De opstand brak dinsdagochtend uit in een militaire basis in de buurt van Bamako. In de hoofdstad zelf werd een regeringsgebouw in brand gezet.

António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), heeft de arrestatie van de president veroordeeld en eist zijn onmiddellijke vrijlating.

West-Afrikaanse landen sluiten grenzen met Mali

De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) heeft de coup afgekeurd en besloten een delegatie naar Mali te sturen. Alle landen die zijn aangesloten bij ECOWAS hebben de land- en luchtgrenzen met Mali gesloten. Mali is tijdelijk geschorst van de gemeenschap. Ook is ECOWAS van plan sancties tegen de soldaten in te stellen.

Sinds juni vinden er al grote antiregeringsprotesten plaats in Mali. De betogers beschuldigen Keïta van corruptie en houden hem verantwoordelijk voor het gebrek aan veiligheid in gebieden waar islamitische militanten actief zijn.

Enkele honderden mensen gingen dinsdagavond in de Malinese hoofdstad Bamako de straat op om de arrestatie van Keïta te vieren. (Foto: Reuters)