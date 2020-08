De president van Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, is dinsdag gearresteerd door soldaten die zich tegen hem verzetten. Naast Keïta werden nog meer topfunctionarissen, onder wie premier Boubou Cissé, vastgezet.

Ook was de Malinese staatsomroep tijdelijk uit de lucht. Inmiddels is de zender weer in de lucht, maar wel met enkel voorgeprogrammeerde programma's.

António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), heeft de arrestatie van de president veroordeeld en eist zijn onmiddellijke vrijlating.

In Mali vond eerder op de dag mogelijk een couppoging plaats. Het is echter niet duidelijk hoeveel soldaten zich op dit moment verzetten tegen de regering en wat hun motief is. De opstand brak dinsdagochtend uit in een militaire basis in de buurt van Bamako. In de hoofdstad zelf werd een regeringsgebouw in brand gezet.

Premier Cissé vroeg de militairen eerder op de dag nog met hem in gesprek te gaan. Hij riep de soldaten op het verzet te staken. Daarna werd er niets meer van hem vernomen.

Sinds juni vinden er grote antiregeringsprotesten plaats in Mali. Dinsdag gingen honderden demonstranten de straat op om de arrestatie van de president te vieren. De betogers beschuldigen Keïta van corruptie en houden hem verantwoordelijk voor het gebrek aan veiligheid in gebieden waar islamitische militanten actief zijn.

Malinese soldaten kwamen al eerder in opstand

In 2012 kwamen er ook al soldaten in opstand in Mali. Het leger pleegde destijds een staatsgreep. President Amadou Toumani Touré werd toen afgezet en generaal Amadou Sanogo nam de vacante functie tijdelijk op zich.

Na de staatsgreep raakte het leger echter verdeeld. Opstandelingen profiteerden van de chaos en veroverden steeds meer steden. Franse troepen grepen in 2013 in en dreven de jihadisten terug. Uiteindelijk leidde dit tot de VN-vredesmissie van Nederland in Mali.