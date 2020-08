Louis DeJoy, de directeur van US Postal Services (USPS), stelt de geplande bezuinigingen bij de federale dienst uit tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november, zo maakte hij dinsdag bekend. De aangekondigde bezuinigingen leidden de afgelopen weken tot veel ophef onder met name Democraten in de Verenigde Staten.

Onder meer een beperking van het opnemen van overuren en nieuw beleid rond het sorteren en bezorgen van post worden tijdelijk uitgesteld. "Ik schort al deze initiatieven op tot na de verkiezingen", zegt DeJoy in een verklaring. Naar eigen zeggen wil hij zo voorkomen dat het lijkt alsof de bezuinigingen invloed kunnen hebben op de stemmen per post.

DeJoy werd in juni door de Amerikaanse president Donald Trump aangesteld als directeur van USPS. Hij kreeg de opdracht mee om de posterijen winstgevender te maken. DeJoy stond het personeel al niet meer toe om overuren op te nemen en schrapte avondritten van postbezorgers.

Dit beleid zou volgens critici van Trump leiden tot vertragingen bij de postbezorging, waardoor in het uiterste geval de helft van de stemmen tijdens de verkiezingen in november niet op tijd zou kunnen worden afgehandeld. De critici zeggen dat hij probeert de posterijen te ondermijnen om zichzelf een voordeel te geven tijdens de verkiezingen.

Helft kiezers stemt per post

Per brief stemmen is vanwege de coronacrisis populair. Tijdens de Democratische en Republikeinse voorverkiezingen werden in sommige staten vijf keer meer stembiljetten aangevraagd voor stemmen per post.

Volgens functionarissen van de Amerikaanse kiesraad brengt mogelijk de helft van de kiezers in november een stem per post uit. Trump beweert echter met grote regelmaat dat per brief stemmen fraudegevoelig is, hoewel hij daar geen bewijzen voor heeft geleverd.

De Democraten in het Congres kondigden vorige week een onderzoek naar het beleid van DeJoy aan. De top van de partij onderbrak het zomerreces van het Huis van Afgevaardigden om over de kwestie rond de posterijen te spreken.