Het door de VN gesteunde Libanontribunaal in Leidschendam heeft dinsdag de hoofdverdachte schuldig bevonden in de zaak rond de moord op de voormalige Libanese premier Rafik al-Hariri en 21 anderen in 2005.

Hezbollah-lid Salim Jamil Ayyash werd door de aanklagers geïdentificeerd als de bezitter van een van de zes mobiele telefoons die werden gebruikt bij het coördineren van de moordaanslag.

Ayyash is bij verstek schuldig bevonden aan alle aanklachten tegen hem, waaronder moord en het plegen van een terroristische aanslag.

De rechters oordeelden verder dat het bewijs tegen zijn drie medeverdachten ontoereikend is. Zij werden vrijgesproken. Geen van de verdachten zit vast of verscheen in de rechtszaal tijdens het proces.

'Syrië en Hezbollah-leiding niet betrokken'

Rafik Hariri, een soennitische miljardair, had nauwe banden met de VS, andere westerse landen en soennitische Arabische staten. Hij leidde de wederopbouw van Libanon na de burgeroorlog van 1975-1990. De voormalige premier en 21 anderen kwamen in februari 2005 om het leven bij een zelfmoordaanslag met een autobom in Beirut.

Hij werd gezien als een bedreiging voor Iraanse en Syrische invloed in Libanon, maar volgens de rechters van het Libanontribunaal is niet aangetoond dat de Syrische regering of de leiding van de pro-Iraanse militante beweging Hezbollah iets te maken hadden met zijn dood.

"De rechtbank is van mening dat Syrië en Hezbollah mogelijk motieven hadden om Hariri en zijn politieke bondgenoten te elimineren, echter is er geen bewijs dat de leiders van Hezbollah op enige manier betrokken waren bij de moord op Hariri, en er is geen direct bewijs voor Syrische betrokkenheid", las rechter David Re voor uit het 2.600 pagina's tellende vonnis.

Hezbollah heeft altijd alle betrokkenheid ontkent en erkent het gezag van het Libanontribunaal niet. De vier verdachten, allen leden van de beweging, werden bij verstek berecht. Leider Sayyed Hassan Nasrallah zei afgelopen vrijdag dat Hezbollah ook bij een schuldigverklaring achter hen zal blijven staan.

Het onderzoek en de rechtszaak tegen de vier Hezbollah-verdachten hebben vijftien jaar geduurd en kostten zo'n 850 miljoen euro.

Aanslag was belangrijk keerpunt in Libanon

De moordaanslag op de premier stortte Libanon in de ernstigste politieke crisis sinds de burgeroorlog en leidde tot de terugtrekking van Syrische troepen. Het verdwijnen van de machtige Hariri leidde tot meer invloed voor sjiitische facties zoals Hezbollah. Jaren van diepe politieke verdeeldheid volgden.

Het vonnis in de ruchtmakende zaak wordt overschaduwd door de enorme explosie die eerder deze maand een groot deel Beiroet trof, 178 mensen doodde, duizenden verwondde en honderdduizenden dakloos maakte. Daarnaast bevond het kleine mediterrane land zich al voor de ramp in een diepe politieke en economische crisis.

Verschillende familieleden van Hariri waren aanwezig in Leidschendam om het vonnis te vernemen, onder wie zijn zoon Saad, die zelf drie keer premier van Libanon was.

De uitspraak van het tribunaal in Leidschendam leidt mogelijk tot verdere verdeeldheid in Libanon, waar de regering recent opstapte vanwege de ramp in Beiroet. Veel Libanezen zijn kwaad over de oorzaak van de explosie - een enorme hoeveelheid onveilig opgeslagen ammoniumnitraat. Volgens critici is die exemplarisch voor de corruptie en incompetentie van de politieke elite.