De operatie om de resterende olie te verwijderen uit de tanker die eind juli strandde voor de kust van Mauritius is stilgelegd wegens slecht weer en een ruwe zee, meldt het Mauritiaanse nationale crisiscomité. Honderden tonnen bulkolie zijn al uit het schip gelekt.

De MV Wakashio, eigendom van de Japanse rederij Nagashiki Shipping, liep op 25 juli vast op een koraalrif. Het wrak brak vorige week in tweeën.

"Vanwege de slechte weersomstandigheden is het nog steeds riskant om de kleine hoeveelheid restolie die in de machinekamer is achtergebleven te verwijderen", liet het comité maandagavond weten in een verklaring, schrijft de BBC. Zodra het weer dat toelaat, "zullen de pompwerkzaamheden worden hervat".

De tanker lekte al ongeveer 1.000 ton olie in de wateren nabij twee natuurgebieden met bijzondere mariene ecosystemen en een moerassig natuurgebied op de Mauritiaanse kust.

84 Inwoners Mauritius bouwen barrières tegen enorme olievlek

Regering Mauritius riep noodtoestand uit

De regering van Mauritius wil "de eigenaar en verzekeraar" van het schip aansprakelijk stellen voor de schade. Nagashiki Shipping heeft laten weten open te staan voor een dergelijke eis.

Eerder deze maand riep de Mauritiaanse premier Pravind Jugnauth een landelijke noodtoestand uit vanwege de ramp en vroeg hij om internationale hulp.

Een team Japanse experts arriveert woensdag om te helpen bij de opruimwerkzaamheden, aldus het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook Frankrijk heeft deskundigen toegezegd aan haar voormalige kolonie.

Daarnaast zijn vrijwilligers op Mauritius actief bij het opruimen.