De Canadese minister van Financiën, Bill Morneau, heeft maandag zijn ontslag aangeboden aan premier Justin Trudeau. Zijn positie kwam volgens hem onder druk te staan toen hij zei "vergeten te zijn" om een onterechte reisvergoeding van ruim 41.000 Canadese dollar (ruim 26.000 euro) terug te betalen.

De reisvergoeding had hij gekregen van liefdadigheidsorganisatie WE Charity, die een overheidsprogramma toegewezen kreeg. Het zou gaan om twee reizen voor de stichting naar Kenia en Ecuador.

WE Charity onderhoudt nauwe banden met de familie van premier Trudeau en is momenteel hoofdrolspeler in een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling door de regering.

Morneau (57) is al minister van Financiën sinds de liberale regering van Trudeau aan de macht kwam in 2015. Volgens Morneau is hij niet langer de juiste persoon voor de baan. Hij voegde hieraan toe dat het schandaal rondom WE Charity niet de hoofdreden was voor zijn ontslag.

Er gaan al langer berichten dat de relatie tussen Morneau en Trudeau wat bekoeld is. De twee zouden het niet eens zijn over hoe de Canadese economie na COVID-19 moet worden hersteld. Volgens de opgestapte minister heeft Trudeau iemand nodig die een langetermijnvisie heeft.

Trudeau wil een ambitieus budget om klimaatproblemen aan te pakken. Canada is grotendeels afhankelijk van de winning van fossiele brandstoffen, maar Trudeau wil deze sector uitkleden.

De economie van Canada is hard getroffen door het coronavirus. Het overheidstekort is opgelopen tot ruim 342 miljard Canadese dollar (ruim 218 miljard euro), het grootste sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Canada heeft ruim 14 procent van het bruto binnenlands product uitgetrokken om haar inwoners financieel te ondersteunen tijdens de pandemie.

Het is nog niet bekend wie Morneau zal opvolgen.

Belangenverstrengeling

Er loopt momenteel nog een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling door Trudeau in het WE Charity-schandaal.

De aanbesteding veroorzaakte ophef in Canada. De familie Trudeau is namelijk niet onbekend met de organisatie: de premier en zijn moeder zijn meerdere keren op evenementen van WE Charity verschenen en Trudeaus vrouw Sophie werkt mee aan een podcast van de liefdadigheidsinstelling.

Het is niet de eerste keer dat Trudeau in opspraak komt vanwege mogelijke belangenverstrengeling. In 2017 startte de ethiekcommissaris een onderzoek naar de vakantie van de premier op een privé-eiland van een miljardair.