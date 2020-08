Een oud-officier van de Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) is aangeklaagd vanwege mogelijke jarenlange spionage voor China. Uit maandag vrijgegeven rechtbankdocumenten blijkt dat hij op 14 augustus al werd aangehouden.

Alexander Yuk Ching Ma (67) wordt volgens de aanklacht verdacht van het samenzweren met een kennis van hem die ook werkzaam was bij de CIA. Samen zouden ze geclassificeerde informatie hebben doorgeven aan hooggeplaatste functionarissen binnen de Chinese regering.

Ma is een genaturaliseerde Amerikaan en begon met werken voor de CIA in 1982. Hier kreeg hij toegang tot zeer geheime documenten. De aangehouden ex-officier verliet de CIA in 1989 om in Sjanghai te gaan wonen. Hij keerde in 2001 terug naar de Verenigde Staten, om vervolgens bij de FBI te gaan werken. Ook daar kreeg hij toegang tot geclassificeerde informatie.

Volgens de aanklagers hebben Ma en zijn handlanger ruim een decennium geheime documenten uitgewisseld met Chinese spionnen. In ruil hiervoor zouden ze tienduizenden dollars hebben opgestreken. Ma liep volgens de rechtbankdocumenten vorig jaar tegen de lamp toen hij aan een undercover FBI-agent vertelde opnieuw voor China te willen spioneren.

Ma is onder meer aangeklaagd voor het doorgeven van documenten over de nationale veiligheid van de VS. Bij een veroordeling voor de spionage kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen.