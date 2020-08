De Wit-Russische president Alexander Lukashenko is naar eigen zeggen bereid om de macht te delen. Hij voegde daar wel aan toe deze concessie niet te doen onder druk van de massale demonstraties en stakingen naar aanleiding van de omstreden verkiezingsuitslag.

Persbureau Belta citeerde Lukashenko toen hij bij een staatsfabriek een toespraak hield. Tijdens die toespraak riepen meerdere aanwezigen dat hij moet aftreden.

Lukashenko vertelde tijdens zijn toespraak dat er op dit moment al wordt gewerkt aan een grondwetswijziging die de macht in het land eerlijk zou moeten verdelen. Hij wil dan wel een referendum over deze wijziging houden. "En als die grondwetswijziging er komt, dan zal ik netjes mijn autoriteit overdragen, maar nooit onder druk van protesten."

Deze stap zou opmerkelijk zijn, omdat Lukashenko blijft volhouden de verkiezingen van 9 augustus te hebben gewonnen. Volgens hem klopt de verkiezingsuitslag, die hem 80 procent van de stemmen toewees. De kans is overigens klein dat Wit-Russen vertrouwen hebben in een dergelijk referendum en daarom zullen stoppen met demonstreren.

"Ik zal het land nooit overdragen aan iemand. Jullie weten dat ik niet heilig ben, maar zonder mijn harde hand zou dit land er nooit zijn geweest", zei Lukashenko tegen de werknemers van de staatsfabriek.

Lukashenko weigert nieuwe verkiezingen

Al ruim een week demonstreren Wit-Russen tegen hun president, die ze beschuldigen van verkiezingsfraude. Weinigen geloven in zijn grote verkiezingszege. De oproerpolitie trad hard op tegen de demonstranten en hield 6.700 personen aan. Vrijgelaten betogers zeggen te zijn mishandeld toen ze in de cel zaten.

Demonstranten eisen dat Lukashenko aftreedt. De Wit-Russische president, die al 26 jaar aan de macht is, zei eerder dit niet te zullen doen en geen nieuwe verkiezingen te willen organiseren. "Jullie zullen me moeten vermoorden", zei Lukashenko.

Maandag zijn er opnieuw stakingen in het hele land, waaronder bij staatsmedia. Uit beelden op sociale media blijkt dat er geen presentatoren aanwezig zijn. Ook worden de hele dag door herhalingen getoond.

Lukashenko zei maandag niet onder de indruk te zijn van de stakingen. "Degenen die willen werken, laat ze werken. Zij die niet willen werken, zullen we daar niet toe dwingen."

Oppositieleider 'klaar om het land te leiden'

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya zei maandag vanuit Litouwen klaar te zijn om het land te leiden. Zij was de enige grote uitdager van Lukashenko. Tikhanovskaya kreeg volgens de officiële verkiezingsuitslag iets meer dan 10 procent van de stemmen.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, wil woensdag vergaderen over de situatie in Wit-Rusland. "De mensen in Wit-Rusland hebben het recht om te beslissen over hun toekomst en op een eerlijke manier een leider te kiezen", aldus Michel.