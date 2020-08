De Nederlandse ambassadeur in Moskou is maandag op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden, omdat er volgapparatuur bij een Russische diplomaat in Nederland zou zijn aangetroffen, aldus een verklaring van het Russische ministerie.

De volgapparatuur zou zijn gevonden in de auto van een assistent van een Russische militaire gezant in Nederland. Volgens Moskou is dat een schending van internationale verdragen omtrent diplomatie.

Waar en wanneer de volgapparatuur zou zijn aangetroffen is niet bekend gemaakt.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon tegenover NU.nl nog niet reageren op de beschuldiging. De Russische ambassade in Nederland geeft verder geen details vrij en houdt zich aan het statement van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederland op om maatregelen te nemen en stelt dat dit soort acties slecht zijn voor "de toch al moeilijke relatie tussen de landen".