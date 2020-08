In Washington DC is een politiek conflict uitgebroken over de nationale posterijen, de US Postal Services (USPS). Bezuinigingen bij de oudste federale dienst van de VS brengen eerlijke presidentsverkiezingen in november in gevaar, zeggen critici.

Trump heeft laten doorschemeren dat hij het extra geld voor de posterijen dat de Democraten willen gebruikt als drukmiddel in de onderhandelingen over een nieuw steunpakket economische maatregelen vanwege de coronacrisis. Die zitten muurvast en zijn onderbroken door het zomerreces van de Senaat, dat tot begin september duurt.

"Als we geen deal sluiten, krijgen ze het geld niet", zei de president vorige week donderdag. "Dat betekent dat ze geen stemmen per post krijgen, ze mogen het gewoon niet hebben."

De Democraten wilden aanvankelijk de komende drie jaar 25 miljard dollar extra uitgeven aan de USPS. Bronnen die zijn betrokken bij de onderhandelingen zeggen tegen Amerikaanse media dat ze bereid zijn genoegen te nemen met een eenmalige investering van 10 miljard dollar voor een jaar.

Critici van de president zeggen dat hij probeert de posterijen te ondermijnen om zichzelf een voordeel te bezorgen tijdens de verkiezingen.

Geen bewijzen voor significante fraude bij briefstemmen

Trump zei donderdag dat grootschalig stemmen per post nadelig zou uitpakken voor de Republikeinen. Deskundigen zeggen dat onderzoek geen bewijzen heeft geleverd dat het voordelig is voor de ene of de andere partij.

De Amerikaanse president beweert met grote regelmaat dat briefstemmen bijzonder fraudegevoelig zijn, hoewel hij daar geen bewijzen voor heeft geleverd. Talloze onderzoeken hebben in de loop der jaren aangetoond dat alle vormen van verkiezingsfraude in de VS heel zeldzaam zijn. Dat geldt ook voor de staten Colorado, Hawaï, Oregon, Utah en Washington, waar elke kiezer al jaren per post kan stemmen.

Tegelijkertijd roept de Republikeinse Partij haar kiezers in verschillende swingstaten op zich te registreren voor stemmen per post.

Miljoenen briefstemmen meer

Briefstemmen zijn vanwege de coronacrisis populairder dan ooit tevoren. Tijdens de Democratische en Republikeinse voorverkiezingen, eerder dit jaar, werden in sommige staten vijf keer meer stembiljetten aangevraagd voor stemmen per post. Volgens functionarissen van de Amerikaanse kiesraad brengt mogelijk de helft van de kiezers in november een poststem uit.

Deskundigen maken zich weinig zorgen over fraude, maar des te meer over de tijdige verzending van stembiljetten, zowel oningevuld als ingevuld.

Eind vorige maand waarschuwde USPS-vicedirecteur Thomas Marshall de staten in een brief dat de posterijen waarschijnlijk niet kunnen voldoen aan de deadlines die veel van hen hanteren voor wanneer stembiljetten moeten zijn ingeleverd. Miljoenen stemmen zouden op die manier ongeldig kunnen worden.

Trump-loyalist bezuinigt stevig bij USPS

De vertragingen bij de postbezorging lopen volgens USPS-medewerkers op door het beleid dat wordt gevoerd door Louis DeJoy, een Republikeinse donor die medio juni door Trump werd aangesteld als directeur van de USPS. Hij kreeg de opdracht mee om de posterijen winstgevender te maken. DeJoy stond het zijn personeel niet meer toe overuren op te nemen en schrapte avondritten van postbezorgers.

De Democraten in het Congres hebben een onderzoek naar het beleid van DeJoy aangekondigd. Het leiderschap van de partij zegt de overwegen het reces van het Huis van Afgevaardigden te onderbreken om over de kwestie rond de posterijen te spreken.

Ook enkele Republikeinse senatoren hebben zich uitgesproken tegen de bezuinigingen bij de posterijen, zoals Susan Collins uit Maine, die een lastig gevecht voert voor haar herverkiezing. Ze noemde de posterijen een "levenslijn" voor mensen op het platteland.

Gevraagd naar het beleid van DeJoy, zei president Trump zaterdag: "Ik weet niet wat hij aan het doen is. Ik kan u alleen vertellen dat hij een heel slimme man is."