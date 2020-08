Rusland is bereid het regime van de Wit-Russische president Alexander Lukashenko militair te ondersteunen, als dat nodig blijkt. Lukashenko wordt na een gemanipuleerde verkiezing bedreigd door massaprotesten.

Tijdens een telefoongesprek op zondag verzekerde Poetin de Wit-Russissche leider dat Moskou klaarstaat om hulp te verlenen onder de bepalingen van een militair pact tussen de twee landen.

Het Kremlin schreef in de verklaring over het gesprek tussen de twee leiders dat Wit-Rusland onderwerp is van "externe druk". Dat werd niet verder toegelicht.

In Wit-Rusland werd afgelopen week massaal gedemonstreerd, nadat Lukashenko en zijn regering beweerden dat hij iets meer dan 80 procent van de stemmen had gekregen bij de presidentsverkiezingen.

Volgens de Wit-Russische oppositie en internationale partijen, zoals de EU en de VS, is het zonneklaar dat de verkiezingsuitslag is gemanipuleerd. Ze veroordelen het geweld tegen demonstranten. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken besloten eind vorige week tot sancties tegen Lukashenko en andere personen binnen zijn regime.

Aan het begin van de week trad het Wit-Russische veiligheidsapparaat met bruut geweld op tegen de betogers. Zeker twee demonstranten kwamen om. Naarmate de week vorderde, nam het geweld af. Op sommige plekken leken leden van de veiligheidsdiensten zich zelfs aan te sluiten bij de demonstranten.

Lukashenko: 'Ik zal het land niet opgeven'

Ook op zondag gingen tegenstanders van Lukashenko de straat op. De oppositie heeft alle critici van het regime opgroepen naar de hoofdstad Minsk te komen. Daar vond ook een betoging van aanhangers van de Wit-Russische president plaats, waar volgens Russische media enkele duizenden mensen op afkwamen.

"Ik zal het land niet opgeven", zei Lukashenko zondag tijdens de demonstratie van zijn aanhangers. Volgens de president is de oppositie verantwoordelijk voor het geweld. Hij ontkende dat de verkiezingsuitslagen zijn vervalst en zei bereid te zijn "morgen" met hervormingen te komen als het volk dat wil.

Lukashenko geeft buitenlandse inmenging de schuld voor de massaprotesten tegen zijn bewind. Hij zei dat Litouwen, Letland, Polen en Oekraïne hem hebben gelast de Wit-Russen opnieuw naar de stembus te laten gaan. "Wij zullen geen buitenlandse bevelen om een nieuwe verkiezing te houden opvolgen."

De president stelt dat nieuwe verkiezingen het einde van de Wit-Russische staat zouden betekenen.

Hij waarschuwde ook voor een opbouw van NAVO-troepen op korte afstand van de Wit-Russische grens.

Minsk en Moskou trekken elkaar aan en stoten elkaar af

Wit-Rusland heeft een getroebleerde relatie met Rusland. De twee landen vormen op papier een eenheidsstaat, maar Lukashenko heeft in de afgelopen jaren wat afstand genomen van Moskou. Het Kremlin streeft nog steeds eenwording na, maar wel nadrukkelijk onder de leiding van Poetin.

Vlak voor de verkiezingen beschuldigde Lukashenko Rusland er nog van huurlingen naar zijn land te hebben gestuurd om chaos te creëren in het voordeel van de oppositie.

Wit-Rusland is een belangrijk overslagpunt voor Russisch aardgas en aardolie. Het Kremlin ziet het land bovendien als een militaire buffer tussen Rusland en de NAVO.