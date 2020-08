Op zaterdagavond is Robert Trump overleden, de jongere broer van de Amerikaanse president Donald Trump.

Robert Trump is op 71-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in New York. Aan welke ziekte hij leed, is niet bekendgemaakt. Vrijdag bezocht de president zijn jongere broer nog.

"Hij was niet alleen mijn broer, hij was mijn beste vriend", aldus Trump in een statement dat is afgegeven door het Witte Huis. "Hij zal enorm worden gemist, maar we zullen elkaar ooit weer tegenkomen."

Robert Trump is de jongste van de vijf kinderen van Fred en Mary Ann Trump. Ook hij was werkzaam in het familiebedrijf The Trump Organization, waarin hij het onroerend goed beheerde dat niet in Manhattan staat.

In juni kwam Robert Trump nog in het nieuws omdat hij via de rechter probeerde om het boek tegen te houden van zijn en Donalds nichtje Mary Trump. In het boek Too Much and Never Enough: How my family created the world's most dangerous man, komt ze met onthullende informatie over de familie Trump, met een focus op de zittende president van de Verenigde Staten.

Mary Trump is de dochter van Fred Trump Jr., die in 1981 al is overleden. Donald Trump heeft nog twee oudere zussen: Maryanne Trump Barry en Elizabeth Trump Grau.