Op een bungalowpark in het Belgische Houthalen-Helchteren is het lichaam van een zesjarig Nederlands meisje gevonden, meldt het park op Facebook. Het is nog onbekend waaraan het kind is overleden.

Volgens het bungalowpark is de kans groot dat het om een tragisch ongeluk gaat. De doodsoorzaak is echter nog niet officieel bevestigd.

"Verder onderzoek loopt nog door de bevoegde instanties.", aldus het bungalowpark. "Park Molenheide wil haar oprechte deelneming uiten aan de familie van het meisje."

Het parket van de Belgische provincie Limburg was zaterdagavond nog niet bereikbaar voor een reactie.