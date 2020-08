Het vrachtschip dat eind juli strandde voor de kust van Mauritius is in tweeën gebroken, meldt persbureau AP. Onduidelijk is of hierbij nog meer olie uit het schip is vrijgekomen.

De afgelopen dagen hebben reddingswerkers geprobeerd om de resterende olie uit het schip van Japanse rederij te pompen. Dit omdat er bij een breuk, die al werd verwacht, nog meer olie vrij kan komen.

De Mauritiaanse overheid meldde donderdag dat de meeste olie verwijderd is, maar het is niet met zekerheid vast te stellen of er helemaal geen olie meer aan boord is. Het is dus ook nog onduidelijk of er met het in tweeën breken van het schip weer olie in zee terecht is gekomen.

Japan stuurt hulp, net als Frankrijk

Japan liet zaterdag weten een hulpteam naar het eiland te sturen om te helpen bij het opruimen van de olie. Ook Frankrijk heeft desgevraagd specialisten naar Mauritius gestuurd, dat ooit een Franse kolonie was.

De ramp, waarbij naar schatting meer dan 1.000 ton olie in de natuur is vrijgekomen, gebeurde voor de oostkust van het eiland ter hoogte van Pointe d'Esny, dat vlak bij het Nationaal Park Blue Bay ligt. Deze beschermde baai bevat het grootste koraalrif van Mauritius en er komen veel schildpadden en diverse vissoorten voor. Bovendien is het gebied bij Pointe d'Esny bestempeld als Ramsar-gebied, een beschermde waterpartij van internationale betekenis.