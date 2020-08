De Wit-Russische president Alexander Lukashenko heeft contact gehad met zijn Russische evenknie Vladimir Poetin over de onlusten in Wit-Rusland, nadat Lukashenko daar eerder op de dag om had verzocht. Zijn politieke toekomst staat op het spel, nu al een week lang duizenden mensen de straat op gaan om te demonstreren tegen zijn frauduleuze verkiezingsoverwinning.

Het Kremlin heeft gezegd te verwachten dat de situatie in Wit-Rusland snel opgelost wordt. "De problemen in het land mogen niet misbruikt worden door vernietigende krachten om onze samenwerking binnen de unie te schaden", aldus Moskou in een verklaring.

De Wit-Russische president, die al 26 jaar aan de macht is, zei dat de demonstraties ook Rusland raken. Wit-Rusland is een strategische bufferzone tussen Rusland en de EU. Lukashenko benadrukte het belang van het "verdedigen" van Wit-Rusland aan Poetin.

Het contact tussen Lukashenko en zijn Russische collega komt op een moment dat de relatie tussen de twee onder hoogspanning staat. Minsk krijgt steeds minder financiële steun vanuit Rusland. Lukashenko wees een verzoek van Moskou af tot verdere inmenging van het land in de Wit-Russische politiek en economie, tot ongenoegen van Poetin.

In het hele land ontstonden demonstraties na de 'megaoverwinning' van Lukashenko bij de verkiezingen van afgelopen zondag. De zittende president kreeg ruim 80 procent van de stemmen, maar vrijwel niemand gaat ervan uit dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Het zijn de grootste demonstraties in Wit-Rusland sinds zijn aantreden in 1994.

Opnieuw duizenden mensen de straat op

Duizenden mensen gingen zaterdag - net als in de afgelopen dagen - de straat op om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag en president Lukashenko. De demonstratie begon zaterdagochtend bij een metrostation in hoofdstad Minsk, waar afgelopen week een betoger om het leven kwam. Ook in andere steden werd gedemonstreerd.

Duizenden demonstranten zijn de afgelopen dagen opgepakt door de oproerpolitie. In een poging om de situatie tot bedaren te brengen, liet de regering een groot deel van de betogers korte tijd later weer vrij. Vrijgelaten demonstranten zeggen te zijn mishandeld terwijl ze in de gevangenis zaten.

Lukashenko heeft gedreigd de protesten hardhandig te zullen eindigen. Hij waarschuwde Wit-Russen om thuis te blijven "om te voorkomen dat je kanonnenvoer wordt".

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten willen sancties opleggen aan de Wit-Russische functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de schijnverkiezing en het geweld dat daarop volgde tegen demonstranten, zo hebben ze vrijdag tijdens een ingelaste vergadering besloten.

De demonstratie van zaterdag begon op de plek waar eerder deze week een betoger om het leven kwam. (Foto: Pro Shots)