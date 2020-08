De Verenigde Staten zijn er niet in geslaagd het VN-wapenembargo tegen Iran voor onbepaalde tijd te verlengen. De Amerikanen kregen in de Veiligheidsraad alleen steun van de Dominicaanse Republiek.

China en Rusland stemden tegen het Amerikaanse voorstel. De elf andere landen onthielden zich van stemming. De lidstaten moesten uiterlijk vrijdag hun stem uitbrengen.

Het wapenembargo tegen Iran verloopt in oktober vanwege een afspraak in de nucleaire deal die Iran in 2015 sloot met de Verenigde Staten, China, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In dit akkoord beloofde Iran het atoomprogramma af te bouwen in ruil voor verlichting van sancties tegen het land.

De Verenigde Staten stelden voor het wapenembargo te verlengen "totdat de Veiligheidsraad anders beslist". Volgens de Amerikanen is deze maatregel "essentieel voor de handhaving van internationale vrede en veiligheid".

De Amerikaanse autoriteiten reageren teleurgesteld op de uitkomst van de stemming, maar laten ook weten niet op te geven. In de komende dagen zullen ze opnieuw proberen het wapenembargo te verlengen, aldus de Amerikaanse VN-ambassadeur Nelly Craft.

Mogelijk een videoconferentie met landen in akkoord

De Verenigde Staten trokken zich in 2018 uit het atoomakkoord met Iran. Volgens president Donald Trump ging het om "de slechtste deal in de geschiedenis". Van Trump is bekend dat hij een nieuw akkoord wil sluiten met Iran.

Rusland stelde vrijdag voor met alle betrokken landen een videoconferentie te houden om verdere "confrontatie en escalatie" te voorkomen. Het is nog niet duidelijk of dit overleg ook daadwerkelijk zal plaatsvinden.