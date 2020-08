Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft afgelopen week voor verschillende landen het reisadvies aangescherpt naar code oranje, dat staat voor 'alleen noodzakelijke reizen'. NU.nl zet deze aanpassingen op een rij.

Noorwegen

Noorwegen maakte woensdag bekend dat reizigers vanuit Nederland vanaf 15 augustus in thuisquarantaine moeten voor een periode van tien dagen. Dit vanwege het oplopende aantal besmettingen in Nederland.

Omdat reizen naar Noorwegen voortaan consequenties heeft, is het reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken aangepast naar kleurcode oranje. Nederlanders die vanuit Noorwegen terugkomen in Nederland hoeven echter niet in thuisquarantaine.

Malta

Het reisadvies voor Malta is afgelopen week aangescherpt vanwege het snel toenemende aantal coronabesmettingen in het land. Nederlanders krijgen na terugkomst uit Malta het dringende advies om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Malta voerde vorige week nieuwe maatregelen in vanwege de stijging van het aantal nieuwe besmettingen.

Verenigd Koninkrijk

Reizigers vanuit Nederland moeten vanaf 15 augustus bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk twee weken in zelfquarantaine, zo maakte de Britse minister van Transport Grant Shapps donderdagavond bekend. Volgens Shapps is de maatregel nodig om te voorkomen dat het aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk opnieuw toeneemt.

Net als bij Noorwegen, heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ervoor gekozen om het reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk aan te passen naar kleurcode oranje. Bij terugkomst in Nederland hoeven reizigers niet in zelfquarantaine, omdat het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk relatief laag is op het moment.

Regio's in Spanje

De regio Groot-Barcelona is op de kaart van het ministerie al sinds eind juli oranje, maar vanwege de toename van het aantal besmettingen met het coronavirus is de hele provincie Barcelona in de autonome regio Catalonië sinds deze week ook oranje gekleurd.

Ook de provincies Leride, Huesca, Zaragoza en Teruel (in de autonome regio Aragón) en de provincie Soria (in de regio Castilië en León) hebben sinds deze week een verscherpt reisadvies.

Estland

Estland heeft per 10 augustus reisbeperkingen ingesteld voor reizigers die uit Nederland arriveren, dus is door het ministerie van Buitenlandse Zaken ook het reisadvies voor Nederlanders aangepast.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is er geen verhoogd risico op toename van coronabesmettingen vanuit Estland voor Nederland, dus hoeven reizigers uit Estland niet verplicht in thuisquarantaine.

Aruba

Het ministerie voor Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Aruba aangescherpt vanwege een forse stijging van de coronacijfers. Voorlopig wordt aangeraden om alleen af te reizen als het echt niet anders kan.

Aruba is het vierde eiland in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden waarvoor code oranje geldt. Eerder werden reizen naar Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba al afgeraden, al is het reisadvies voor die laatste twee eilanden afgekondigd vanwege de zeer strenge coronamaatregelen die lokaal gelden.

Litouwen

Vanaf maandag 17 augustus wordt reizigers uit Nederland de toegang tot Litouwen geweigerd vanwege het toegenomen aantal besmettingen in ons land. Daarom is ook voor dit land het advies voortaan 'reis alleen als dit noodzakelijk is'.

Buitenlanders met een verblijfsvergunning of een werkvergunning voor Litouwen worden wel toegelaten, maar moeten veertien dagen in verplichte thuisquarantaine. Mensen die vanuit Litouwen naar Nederland reizen hoeven niet in thuisquarantaine.

Finland

Finland heeft per 10 augustus opnieuw reisbeperkingen ingesteld voor reizigers uit Nederland, waardoor ook het reisadvies voor Nederlanders is aangepast naar oranje.

Finland laat alleen aantoonbaar noodzakelijk (werk)verkeer toe en er geldt een strikte thuisisolatie voor twee weken. Net zoals bij de meeste landen met een oranje kleurcode hoeven Nederlanders die vanuit Finland reizen niet in thuisquarantaine.