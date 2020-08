De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten willen sancties opleggen aan de Wit-Russische functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de schijnverkiezing en het geweld dat daarop volgde tegen demonstranten, zo hebben ze vrijdag tijdens een ingelaste vergadering besloten.

De Wit-Russische president Alexander Lukashenko, die sinds 1994 aan de macht is, behaalde de overwinning met zo'n 80 procent van de stemmen - een overduidelijk frauduleuze uitslag.

De verkiezingsuitslag leidde tot drie dagen van massaprotesten en drie nachten van gewelddadige schermutselingen tussen de veiligheidsdiensten en duizenden demonstranten. Daarbij kwamen zeker twee betogers om het leven. Honderden anderen zijn gewond geraakt.

99 Vrijgelaten Wit-Russische gevangenen tonen gevolgen mishandeling

"Wat er de afgelopen dagen in Wit-Rusland is gebeurd, is volkomen onaanvaardbaar en vraagt ​​om een ​​duidelijke reactie van de EU", aldus de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas.

Voor het opleggen van de sancties is toestemming nodig van alle 27 lidstaten van de EU. Hongarije is de grootste scepticus van zware sancties, maar zal naar alle waarschijnlijkheid wel instemmen met een inreisverbod voor de betreffende Wit-Russische functionarissen en het in beslag nemen van hun bezittingen in de Europese Unie.

De sancties gaan waarschijnlijk eind augustus in.

Oppositiekandidaat in ballingschap

De presidentskandidaat van de Wit-Russische oppositie, Svetlana Tikhanovskaya, ontvluchtte het land maandagavond en bevindt zich nu in Litouwen. In een videoboodschap zei ze daar zelf voor gekozen te hebben.

Voor haar vertrek nam de 37-jarige docent Engels een video op, waarin ze haar landgenoten aanspoorde de verkiezingsuitslag te accepteren en de demonstraties te staken.

Enkele van haar campagnemedewerkers zeggen dat ze waarschijnlijk wordt bedreigd, bijvoorbeeld met het lot van haar echtgenoot. Deze activist en blogger werd gediskwalificeerd als presidentskandidaat en opgepakt. Hij zit nog steeds vast.