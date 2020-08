De Wit-Russische autoriteiten hebben vrijdag zo'n duizend opgepakte betogers vrijgelaten in een poging om de woede onder de bevolking iets tot bedaren te brengen. In interviews zeggen de vrijgelaten betogers tijdens hun gevangenschap zwaar mishandeld te zijn en beschrijven ze hoe ze zijn behandeld.

Verschillende betogers zeggen met tientallen te zijn opgesloten in kleine cellen. Ook kregen ze dagenlang slechts water en geen eten van de beveiligers.

Op beelden is te zien dat demonstranten onder de blauwe plekken zitten. Anderen liepen daarnaast ook snijwonden of gebroken botten op tijdens hun tijd in de gevangenis. Volgens lokale media moesten sommige vrijgelaten betogers direct naar het ziekenhuis worden gebracht.

Bij de demonstraties zijn twee betogers om het leven gekomen. Meer dan 6.700 mensen werden opgepakt. President Alexandr Lukashenko zei hard op te treden tegen de demonstranten.

De demonstraties volgden op de enorme verkiezingswinst van Lukashenko, die claimde ruim 80 procent van de stemmen te hebben gekregen. Bijna niemand gelooft deze uitslag en vrijwel iedereen gaat ervan uit dat er is gefraudeerd.

Volgens hoogleraar internationale politiek André Gerrits toonde deze verkiezingsuitslag aan dat Lukashenko de bevolking "totaal niet serieus neemt". "Op een bepaald moment bereik je een kritisch punt: je krijgt dan een cocktail van emoties", aldus Gerrits, die vermoedt dat de betogingen weleens kunnen bijdragen aan een keerpunt in Wit-Rusland.

Harde aanpak leidt tot meer demonstraties

De harde aanpak van betogers door de president heeft vooralsnog niet het beoogde effect gehad. Integendeel, duizenden demonstranten gingen vrijdag opnieuw de straat op en de situatie in het land heeft inmiddels wereldwijde aandacht getrokken.

Medewerkers van enkele staatsbedrijven staken vrijdag vanwege de situatie in het land. Ook zijn er berichten over politieagenten die weigeren op te treden tegen demonstranten.

De regering meldde vrijdag de situatie onder controle te hebben. De Wit-Russische minister van Binnenlandse Zaken ontkende donderdag bovendien dat demonstranten mishandeld waren.

De grootste tegenstander bij de verkiezingen van Lukashenko, Svetlana Tikhanovskaya, vluchtte afgelopen week naar buurland Litouwen uit angst voor represailles. Zij riep vanuit daar op tot een hertelling van de stemmen.

Lukashenko heeft te maken met de grootste demonstraties tijdens zijn al 26-jaar durende regeerperiode.

99 Vrijgelaten Wit-Russische gevangenen tonen gevolgen mishandeling

Europese ministers bespreken 'urgente' situatie

Vrijdag komen ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie samen om de situatie in Wit-Rusland te bespreken. Nieuwe sancties tegen het Oost-Europese land worden niet uitgesloten.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel riep Wit-Rusland op alle betogers vrij te laten. Ook Nederland sprak zich uit over de zorgelijke situatie in Wit-Rusland.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen pleitte vrijdag voor nieuwe sancties. Hiervoor is echter unanimiteit vereist en de verwachting is dat Hongarije tegen de sancties zal stemmen.

Stel je vraag