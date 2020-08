Zo'n zestig historische gebouwen in Beiroet zijn door de explosie van vorige week dinsdag dusdanig beschadigd dat ze dreigen in te storten. Daarvoor waarschuwen het Libanese ministerie van Cultuur en de VN-organisatie UNESCO, die meldt dat daarnaast nog 580 andere historische gebouwen getroffen zijn.

In totaal zijn zo'n achtduizend gebouwen beschadigd geraakt door de explosie van vorige week. Veel van de gebouwen lagen in de districten Gemmayzeh en Mar Mikhael, vlak bij de geëxplodeerde loods.

Onder de zwaar beschadigde gebouwen bevinden zich musea, galerijen en religieuze plekken. Onder meer het Beirut National Museum, het Sursock Museum en het archeologisch museum in de stad zijn getroffen.

Libanese autoriteiten hebben UNESCO om hulp gevraagd bij het redden van deze gebouwen. Een eerste stap zou het waterbestendig maken van deze gebouwen zijn, omdat regen nu via kapotte daken en ramen naar binnen kan komen.

Veel historische gebouwen zijn de laatste jaren opgekocht zodat er restaurants en bars gevestigd konden worden. Volgens The Guardian worden eigenaren van beschadigde historische gebouwen nu benaderd door investeerders, die er naar verwachting flats of andere commerciële gebouwen voor in de plaats willen zetten.

Het Sursock Museum raakte zwaar beschadigd door de explosie van 4 augustus. (Foto: Pro Shots)

Streep door opportunisme

Het Libanese ministerie van Financiën besloot woensdag dat de verkoop van historische gebouwen zonder expliciete toestemming van de regering niet langer is toegestaan. Hiermee zou het opportunisme dat door de explosie is ontstaan bij investeerders moeten worden beperkt.

Het is niet bekend hoeveel de restauratie van de gebouwen gaat kosten. Volgens de gouverneur van Beiroet veroorzaakte de explosie in de haven zo'n 10 miljard dollar (bijna 8,5 miljard euro) aan schade.