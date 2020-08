De Nationale Actiedag van Giro555, waarmee geld wordt ingezameld voor de slachtoffers van de explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet, is vrijdagochtend van start gegaan. De actiedag heeft vanwege de coronamaatregelen een ander karakter dan landelijke inzamelacties in het verleden en zal grotendeels online plaatsvinden. Voor aanvang van de dag was ruim 5 miljoen euro gedoneerd.

Presentatrice Irene Moors, presentator van het YouTube-platform StukTV Thomas van der Vlugt en Giro555-actievoorzitter Garance Reus hebben de actiedag om 7.00 uur officieel geopend.

In Studio 47 in Hilversum is een klein actiecentrum ingericht. Er mag vanwege het COVID-19-virus geen publiek bij zijn. Wel is een klein belpanel van bekende Nederlanders, onder wie Giel Beelen en Jörgen Raymann, aanwezig om donaties in ontvangst te nemen. NPO, RTL, Talpa Network en Facebook ondersteunen de actiedag.

Het actiecentrum bezoeken om cheques aan te bieden, is vanwege het coronavirus ook niet mogelijk. Daarom trekt de zogenoemde Giro555-collectebus vanuit het actiecentrum langs Hilversum, Blaricum, Almere Strand, Naarden, Bussum en Leidsche Rijn in Utrecht.

De actiedag is via een livestream te volgen. De livestream wordt afwisselend gepresenteerd door Moors, Daphne Bunskoek, Liesbeth Staats en Tom Kleijn. Ook zijn optredens van Nederlandse artiesten te zien. Gedurende de dag wordt er geschakeld met presentator Danny Ghosen, Giro555-correspondent Marcel van der Steen en andere Nederlanders in Beiroet.

1 Live: Nationale Actiedag Giro555 voor Beiroet van start

Eindstand rond 23.00 uur bekend

De eerste tussenstand wordt rond 13.00 uur bekendgemaakt. De bekendmaking van de eindstand van de Nationale Actiedag vindt rond 23.00 uur plaats.

Het ingezamelde geld zal in de eerste plaats worden gebruikt voor noodhulp, waaronder noodopvang, water, eten en toiletartikelen. Ook krijgen jongeren psychosociale steun en worden gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens financieel ondersteund.

Door de explosie in een havenloods in Beiroet kwamen begin deze maand zeker 158 mensen om het leven en raakten meer dan 5.000 anderen gewond. Ook zijn naar schatting een kwart miljoen inwoners van Beiroet dakloos geworden. In de loods lag 2.700 ton ammoniumnitraat onveilig opgeslagen.