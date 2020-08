De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Israël hebben donderdag een historisch akkoord bereikt, dat moet leiden tot het volledig aanhalen van de diplomatieke banden. Dat maakte de Amerikaanse president Donald Trump, die hielp bij het bemiddelen, donderdag bekend.

Feitelijk is het een erkenning van Israël door de VAE. Daarmee is de VAE de eerste Arabische Golfstaat die dit doet, en pas het derde Arabische land dat actieve diplomatieke banden met Israël heeft.

Een belangrijke afspraak die de landen hebben gemaakt is dat Israël voorlopig stopt met het annexeren van gebieden op de Westelijke Jordaanoever. Volgens Trump zijn de landen ook van plan om ambassadeurs uit te wisselen en ambassades te openen in elkaars landen.

De overeenkomst werd donderdag bezegeld tijdens een telefoongesprek tussen Trump, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de kroonprins van Abu Dhabi, sjeik Mohammed Bin Zayed. Aan de deal gingen langdurige gesprekken vooraf, die onlangs in een stroomversnelling raakten.

Trump spreekt van 'enorme doorbraak'

Netanyahu sprak op Twitter van "een historische dag voor de staat Israël". Bin Zayed benoemde nogmaals dat Israël zal gaan stoppen met de voorgenomen annexatie op de Westelijke Jordaanoever.

Trump noemde de overeenkomst tussen de twee landen in het Midden-Oosten een enorme doorbraak. Het akkoord is ook een diplomatieke overwinning voor hem in aanloop naar de presidentsverkiezingen in zijn land in november, aangezien hij zijn vorige verkiezingsbeloftes om vrede te stichten tussen Israël en de Palestijnen en om een einde te maken aan de oorlog in Afghanistan nog niet heeft waar kunnen maken.

Delegaties van de betrokken landen zullen het akkoord volgens Trump binnen een aantal weken officieel ondertekenen in het Witte Huis.