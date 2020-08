Griekenland heeft zijn eigen leger in staat van paraatheid gebracht vanwege oplopende spanningen met Turkije. De beide landen liggen in de clinch vanwege Turkse projecten in het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee, waarmee Ankara op de zeebodem naar olie en gas zoekt.

Dat deden de Turken met een seismisch onderzoeksschip, dat ondersteund werd door enkele oorlogsschepen. Griekenland reageerde door fregatten naar het gebied te sturen, die de Turkse schepen buiten "Griekse wateren" bracht. Tevens riep de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis mariniers en piloten terug van vakantie, schrijft The Guardian donderdag.

Volgens Mitsotakis behoren de gebieden waarin Turkije naar energiebronnen zoekt aan Griekenland toe. Turkije heeft de regio's echter zelf ook geclaimd. Hoewel de landen NAVO-bondgenoten zijn, kwam het tot dusver niet tot een succesvol gesprek over de gebieden.

Frankrijk mengt zich in conflict en stuurt marineschip

Een andere NAVO-bondgenoot, Frankrijk, mengt zich ondertussen in het conflict. Volgens de Franse president Emmanuel Macron zorgt zijn Turkse ambtgenoot, Recep Tayyip Erdogan, onnodig voor extra spanning, door besluiten te nemen zonder daarbij buurlanden te informeren.

Macron wil dat het conflict op een vreedzame manier wordt opgelost. Om de rust in de regio te bewaren zond Frankrijk donderdagmiddag tijdelijk een marineschip en twee gevechtsvliegtuigen naar de regio. Ook hebben Franse troepen militaire oefeningen gehouden met de Griekse bondgenoot.

De Franse troepen zijn verwelkomd door Mitsotakis, die Macron omschreef als "een echte vriend van Griekenland". Volgens Mitsotakis moet Turkije de troepenmacht niet als bedreiging zien, "maar wij laten ons niet onder druk zetten". Daaraan voegde hij toe dat een ongeluk in een klein hoekje zit, als zoveel troepen zich op één plek bevinden, schrijft The Guardian.

President Erdogan reageerde donderdagmiddag op de uitspraken. Volgens hem is een dialoog de enige manier om het conflict op te lossen, en heeft Ankara geen verdere doelen in de regio. Griekenland en Frankrijk zouden momenteel "een show opvoeren", aldus Erdogan.

Vrijdag komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen om de over de kwestie te discussiëren. Het Turkse onderzoeksschip, de Oruc Reis, blijft volgens Erdogan zeker tot 23 augustus in de omstreden wateren dobberen.