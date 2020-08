De treinontsporing in de buurt van het Schotse Stonehaven heeft woensdag drie mensen het leven gekost. Ook zijn er zes gewonden gevallen.

De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren buiten levensgevaar, meldt de Britse transportpolitie in een statement.

De ontsporing van de passagierstrein vond rond 9.40 uur (lokale tijd) plaats. Volgens BBC zijn in totaal dertig ambulance's en twee traumahelikopters uitgerukt naar het slecht bereikbare gebied.

Het was niet direct duidelijk hoeveel slachtoffers er waren. Premier Nicola Sturgeon maakte eerder op de dag al bekend dat er volgens de eerste meldingen zwaargewonden waren. "Al mijn gedachten zijn bij de betrokkenen", zei ze. Ook de Britse premier Boris Johnson liet weten mee te leven.

Het is de laatste dagen extreem slecht weer in het midden en oosten van Schotland. Stortbuien en onweersbuien hebben daar lokaal tot overstromingen geleid. Hierdoor waren er al veel verstoringen in de dienstregeling van de treinen.

Stonehaven ligt ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Aberdeen.