In de buurt van het Schotse Stonehaven in de regio Aberdeenshire is woensdagochtend een trein ontspoord. Op de plaats van het ongeluk is sprake van veel rookontwikkeling. De Schotse premier Nicola Sturgeon spreekt van een "buitengewoon ernstig incident". Er zouden mensen zwaargewond zijn geraakt.

"Al mijn gedachten zijn bij de betrokkenen", zei Sturgeon. Op de plek van het incident staan zo'n dertig voertuigen van de hulpdiensten, waaronder ambulances. Ook de Britse premier Boris Johnson wordt op de hoogte gehouden. Hij laat op Twitter weten mee te leven met de betrokkenen en bedankt de hulpdiensten.

Het is de laatste dagen extreem slecht weer in het midden en oosten van Schotland. Stortbuien en onweersbuien hebben daar lokaal tot overstromingen geleid. Hierdoor waren er al veel verstoringen in de dienstregeling van de treinen.

Stonehaven ligt ongeveer 15 kilometer van de stad Aberdeen.