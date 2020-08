De Surinaamse politie heeft woensdag een opsporingsbevel uitgevaardigd tegen de oud-minister Gillmore Hoefdraad (Financiën), die wordt verdacht van corruptie. Afgelopen donderdag gaf het Surinaamse parlement toestemming tot vervolging, nadat dit eerder dit jaar nog werd tegengehouden.

Hoefdraad wordt verdacht van elf strafbare feiten, waaronder bijvoorbeeld het aannemen van steekpenningen van goudbedrijven. Hoefdraad heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. In het opsporingsbevel wordt gevraagd om meer informatie over de verblijfplaats van de oud-minister.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) kreeg Hoefdraad in het vizier in een onderzoek naar Robert van Trikt, de voormalige president van de Centrale Bank van Suriname. Van Trikt zit sinds sinds februari in hechtenis en volgens zijn advocaat handelde de bankier in opdracht van Hoefdraad.

In Suriname mag het OM alleen politieke bestuurders vervolgen wanneer het parlement hier toestemming voor geeft. Die toestemming werd donderdagavond gegeven door een ruimte meerderheid van De Nationale Assembléé (DNA).

Het besluit van donderdag kwam na een eerdere mislukte poging door het OM in mei van dit jaar. De partijen NDP en BEP - die toen in de regering zaten - hielden de vervolging toen tegen, omdat dit "politiek gemotiveerd" zou zijn. Ook zou het dossier incompleet zijn. De NDP en BEP zijn sinds de verkiezingen in juni oppositiepartijen en zij onthielden zich donderdag bij de stemming.

In februari gingen nog duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen corruptie en economische problemen in het land. Het protest was vooral gericht op toenmalig president Desi Bouterse en Hoefdraad.